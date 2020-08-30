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  4. Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de törende yerlerini aldı.

Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

Bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98. yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirmek, yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çalışıyoruz

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik askeri siyasi, ve diplomatik bakımdan daha güçlü daha bağımsız daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye’den Libya’ya Karadeniz’den Doğu Akdeniz’de enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye bilhassa doğu Akdeniz’de tehdit yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecektir.

Ruhun şad olsun.

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ZİYARET SONRASI KÜLLİYEDE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başladı. Törenler Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri kabulü ile devam edecek.

Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sürecek. Saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser gerçekleştirilecek. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

300 İHA İLE GÖKLERDE BÜYÜK ZAFER KUTLAMASI

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile ’30 Ağustos Zaferi’ temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

7 İLDE ZİYARETÇİLER AĞIRLANACAK

İletişim Başkanlığı’nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de ’30 Ağustos Zaferi’ temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 30 Ağustos Zaferi’nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek. 30 Ağustos Zaferi’nin, sinematik ses sistemi eşliğinde 3ÿboyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret dili ile anlatım imkanı da bulunuyor.

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