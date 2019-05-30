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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen otomobilin sürücüsü Bekir Yelboğa (64), yaşamını yitirdi.  Kaza, sabah saatlerinde, Balkar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Bekir Yelboğa yönetimindeki 02 NA 142 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, devrildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen otomobilin sürücüsü Bekir Yelboğa (64), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Balkar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Bekir Yelboğa yönetimindeki 02 NA 142 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet Zilan (39) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Bekir Yelboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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