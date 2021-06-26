Devrilen patpattaki baba-kız hayatını kaybetti

Kaza, Burdur merkez Askeriye köyünde meydana geldi. Ahmet Uca yönetimindeki 'patpat' adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Elmedin mevkiinde 2 metrelik yükseklikten tarlaya devrildi.

Devrilen patpatın altında kalan Ahmet Uca ve kızı Gülsüm Uca olay yerinde yaşamını yitirdi. Patpatta bulunan Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep ise Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

