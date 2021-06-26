HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devrilen patpattaki baba-kız hayatını kaybetti

Devrilen patpattaki baba-kız hayatını kaybetti

26.06.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 'patpat' adı verilen tarım aracının devrildiği kazada Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) yaşamını yitirdi. Aynı kazada Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep (11) ise yaralandı.

Devrilen patpattaki baba-kız hayatını kaybetti

Kaza, Burdur merkez Askeriye köyünde meydana geldi. Ahmet Uca yönetimindeki 'patpat' adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Elmedin mevkiinde 2 metrelik yükseklikten tarlaya devrildi.

Devrilen patpatın altında kalan Ahmet Uca ve kızı Gülsüm Uca olay yerinde yaşamını yitirdi. Patpatta bulunan Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep ise Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNERNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdüNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü
Ekipler seferber oldu! Alevler tüm çatıyı kapladıEkipler seferber oldu! Alevler tüm çatıyı kapladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı: İşte son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte son durum

Doktora, ''Aşım neden zamanında yapılmıyor?'' saldırısı!

Doktora, ''Aşım neden zamanında yapılmıyor?'' saldırısı!

'Ciciş'kardeşler dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı

'Ciciş'kardeşler dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.