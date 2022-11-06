Devrilen tırın tavan camından çıktı! Gözyaşlarını tutamadı... 'Bir anda hızlanmaya başladı'

Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda medyana geldi. Eflani ilçesinden yüklediği cam madeni Ankara’ya taşıyan M.S. (30) idaresindeki tır, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı. Sürücüsünün manevrası ile kavşaktan dönüş yapan cam madeni yüklü tır yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yan yatan tırın tavan camından dışarıya çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yolun kenarına oturarak yakınlarına kaza yaptığı bilgisini veren sürücü dakikalarca gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada sürücünün ayağında ayakkabılarının olmadığını fark eden itfaiye ekipleri ise yan yatan tırın sürücü kapısının kenarındaki ayakkabıları bularak sürücüye teslim etti.

Tır sürücüsü M.S., aracın rampa aşağı inerken bir anda hızlanmaya başladığını, frene bastığını ama tutmayınca yol boş olunca son anda devrildiğini söyledi.

MAZOT YOLA AKINCA POLİS KENDİ ÖNLEM ALDI

Kaza sonrası yan yatan tırın yakıt deposundan sızan litrelerce mazot yola yola akmaya başladı. Trafik polisleri bir başka kazanın yaşanmaması adına sürücülerin dikkatli geçmesi noktasında uyararak, gerekli temizliğin yapılması için Karayolları ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen karayolu ekibi yola akan yakıtla ilgili bir işlem yapmayınca trafik polisi kendince önlem almaya çalıştı. Yaklaşık 1 ton civarındaki yakıtın tanktan yola akmaya devam etmesi üzerine trafik polisi eline aldığı kürekle, devrilen tırdaki cam madeni ve yol kenarındaki kumlarla ark yaparak yönünü yola akmasını engellemeye çalıştı. Dakikalarca işçi gibi elindeki kürekle kum ve cam madeninden ark yapan trafik polisinin çabası sonrası akan yakıtın yönünü yol kenarına çevirdi. (İHA)

