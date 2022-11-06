HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devrilen tırın tavan camından çıktı! Gözyaşlarını tutamadı... 'Bir anda hızlanmaya başladı'

Devrilen tırın tavan camından çıktı! Gözyaşlarını tutamadı... 'Bir anda hızlanmaya başladı'

06.11.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Karabük’te meydana geldi. 30 yaşındaki M.S.'nin yönetiminde cam madeni yüklü olan tır devrildi. Kazayı yara almadan atlatan ve devrilen tırın kupasındaki tavan camından dışarı çıkan sürücü olay sonrası dakikalarca gözyaşı döktü. Öte yandan tırdan yola akan mazotu temizlemek için polis ekipleri de seferber oldu.

Devrilen tırın tavan camından çıktı! Gözyaşlarını tutamadı... 'Bir anda hızlanmaya başladı'

Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda medyana geldi. Eflani ilçesinden yüklediği cam madeni Ankara’ya taşıyan M.S. (30) idaresindeki tır, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı. Sürücüsünün manevrası ile kavşaktan dönüş yapan cam madeni yüklü tır yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yan yatan tırın tavan camından dışarıya çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yolun kenarına oturarak yakınlarına kaza yaptığı bilgisini veren sürücü dakikalarca gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada sürücünün ayağında ayakkabılarının olmadığını fark eden itfaiye ekipleri ise yan yatan tırın sürücü kapısının kenarındaki ayakkabıları bularak sürücüye teslim etti.

vv

Tır sürücüsü M.S., aracın rampa aşağı inerken bir anda hızlanmaya başladığını, frene bastığını ama tutmayınca yol boş olunca son anda devrildiğini söyledi.

MAZOT YOLA AKINCA POLİS KENDİ ÖNLEM ALDI

AW752873_02

Kaza sonrası yan yatan tırın yakıt deposundan sızan litrelerce mazot yola yola akmaya başladı. Trafik polisleri bir başka kazanın yaşanmaması adına sürücülerin dikkatli geçmesi noktasında uyararak, gerekli temizliğin yapılması için Karayolları ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen karayolu ekibi yola akan yakıtla ilgili bir işlem yapmayınca trafik polisi kendince önlem almaya çalıştı. Yaklaşık 1 ton civarındaki yakıtın tanktan yola akmaya devam etmesi üzerine trafik polisi eline aldığı kürekle, devrilen tırdaki cam madeni ve yol kenarındaki kumlarla ark yaparak yönünü yola akmasını engellemeye çalıştı. Dakikalarca işçi gibi elindeki kürekle kum ve cam madeninden ark yapan trafik polisinin çabası sonrası akan yakıtın yönünü yol kenarına çevirdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de otomobil ile tır çarpıştı! Bir kişi yaralandıEdirne'de otomobil ile tır çarpıştı! Bir kişi yaralandı
Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruzSarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz
AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldıAB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Tır kaza

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Erdoğan açılış töreninde duyurdu: Ücretsiz olacak!

Erdoğan açılış töreninde duyurdu: Ücretsiz olacak!

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."

THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."

Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'

Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'

Puşilerinin değeri bile 5 bin TL! Evli kadınlar takıyor

Puşilerinin değeri bile 5 bin TL! Evli kadınlar takıyor

İlginizi Çekebilir

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Verilen sözlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor!

Verilen sözlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.