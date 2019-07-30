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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Van'ın Özalp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ali İhsan Yavuz'un (50) kullandığı 12 AL 931 plakalı traktör, Karakoçan Mahallesi mevkisinde devrildi. Yavuz, devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yavuz'un cesedi otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ali İhsan Yavuz devrildi Özalp traktör Van

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