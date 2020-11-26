HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devriye gezen polis ekipleri şoke oldu! İki farklı sokakta 3 yaralı

Devriye gezen polis ekipleri şoke oldu! İki farklı sokakta 3 yaralı

26.11.2020 08:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Devriye gezen polis ekipleri şoke oldu! İki farklı sokakta 3 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, farklı sokaklarda yerde yatan 3 yaralı buldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Balçova Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, devriye sırasında Sokullu Sokak'ta 2 kişiyi yerde yaralı buldu. Ekiplerin çağırdığı ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada, devriye gezen başka bir polis ekibi de Yeşil Cami Sokak'ta bir yaralıyla karşılaştı. Bu kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredekilerin ifadesine başvurdu, bu kişilerin silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığını tespit etti.

Husumetli olduğu ileri sürülen iki grubun birbirlerini yaraladığı saptandı.

1

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

2

Esenyurt'ta korku dolu gece! 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildiEsenyurt'ta korku dolu gece! 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi

3

4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyorBu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneriSokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri
Twitter Fleets nasıl kullanılır?Twitter Fleets nasıl kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri: Yasaklar hafta içi ve hafta sonu olarak genişlemeli

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Konya'da ilginç kaza: Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

İl sağlık müdürü: Yükseliş endişe veridi

İl sağlık müdürü: Yükseliş endişe veridi

Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

Esenyurt'ta korku dolu gece! 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Korku dolu gece! Yüzlerce kişi sokağa çıkarıldı

26 Kasım 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.