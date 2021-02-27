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Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at arabasını bırakıp gittiler

27.02.2021 23:10 | Son Güncelleme:
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Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at arabasını bırakıp gittiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polisi gören at arabasındaki 2 çocuk, çaldıkları malzemeleri yola fırlatıp at arabasını da bırakıp kaçtı. Polisin yaptığı araştırma sonucu kaçan çocuklar polise teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Metal Sanayi 5. Sokak’ta meydana geldi. Hırsızlık olaylarına karşı devriye gezen polis ekipleri at arabasıyla gezen iki şahsı fark etti.

AT ARABASINI TERK EDİP KAÇTILAR

Ekipler şahıslara durmaları için çağrıda bulundu. Ancak iki şahıs durmayarak at arabasıyla hızla kaçmaya başladı. Şahıslardan biri arabanın üzerinde bulunan çaldıkları malzemeleri yol atarak kaçmaya çalıştı. Bunu başaramayan iki şahıs at arabasını terk edip yaya olarak kaçtılar. Polis ekipleri yola atılan malzemeleri ve at arabasına muhafaza altına alarak çevrede araştırma yaptı.

KISITLAMA NEDENİYLE KAÇMIŞLAR

Daha sonra olay yerine gelen bir kadın at arabasının kendisine ait olduğunu ve kapının önünde çalındığını, çalan kişileri tanıdığını ve getireceğini söyledi. Yapılan görüşmeler neticesinde at arabasına alan şahıslar kısa sürede olay yerine gelerek polislere teslim oldu. Yaşları 14 ile 16 arasında olan iki çocuk sokağa çıkmak kısıtlamalarından dolayı ekiplerden kaçtıklarını ileri sürdü.

AT ARABASI HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan araştırmada kaçan çocukların at arabasının çalındığını ileri süren kadının torunları olduğu ortaya çıktı. Ekipler çocukları alarak sağlık kontrollerinin ardından çocuk büro amirliğine teslim etti. At arabası ise polis ve zabıta ekipleri eşliğinde hayvan barınağına götürüldü.

Öte yandan şahıslardan birinin yaşının küçük olmasından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasından işlem yapılmazken diğer şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı 3 bin 150 TL ceza işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (İHA)

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