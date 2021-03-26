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  4. Deyim gerçek oldu! Eşeğini sağlam kazığa bağladı, yaptığıyla şoke etti

Deyim gerçek oldu! Eşeğini sağlam kazığa bağladı, yaptığıyla şoke etti

26.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de kendi bisikletini elektrik panosuna kilitleyip başkasına ait olan bisikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız kameralara yakalandı. Bisiklet hırsızlığı "Eşeğini sağlam kazığa bağlamak" deyimini akıllara getirirken hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Deyim gerçek oldu! Eşeğini sağlam kazığa bağladı, yaptığıyla şoke etti

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Atatürk Caddesi'nde ara sokağa bisikletini park eden bir vatandaş bir süre sonra geri döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Bisikletinin çalındığını düşünen şahıs durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı sokağa gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede yaptıkları saha çalışmaları sonucunda bisikletin park halindeki yeri gören güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler bisikleti çalan kişinin M.Y. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıs kısa sürede ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

'PES' DEDİRTTİ! KENDİ BİSİKLETİNİ BAĞLADI, BAŞKASININ BİSİKLETİNİ ÇALDI

Şahsın kimlik tespiti için güvenlik kameralarındaki görüntüleri izleyen ekipler bu kadarı da pes dedirten görüntülere şahit oldu. Şahsın kendisine ait bisikletle sokaktan geçerken park halindeki başka bir bisikleti gözüne kestirdiği görülüyor. Bisikletini park edip banka oturan şahıs bir süre sonra etrafı gözetliyor. Ardından kendisine ait bisikleti elektrik panosuna kilitleyen şahıs tekrardan bisikletin yanına geliyor. Saniyeler içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayında şahsın bisiklete binerek uzaklaştığı görülüyor. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıs kendi bisikletini park ettiği yerden alarak hızlıca uzaklaşıyor.

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(İHA)

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Osmaniye
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