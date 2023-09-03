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Deyrizor'da Arap köyüne terör saldırısı! Siviller hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

03.09.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de terör örgütü baskısı altındaki Deyrizor kentinde teröristler Arap köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda sivil can kaybı ve yaralanmalar meydana geldi.

Deyrizor'da Arap köyüne terör saldırısı! Siviller hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'deki saldırılarına devam ediyor. Deyrizor'da teröristler bir Arap köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor ilinin doğusunda Arap aşiretlerin terörden temizlediği Hacin köyüne PKK/YPG’nin ağır silahlarla saldırısında biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan 7’si çocuk 13 sivil hastanelere nakledildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DÜN İKİ KÖYÜ GERİ ALMIŞTI

Çatışmaların merkezindeki Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki alanlarda Arap aşiretlerce 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Terör örgütü dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı.

Arap aşiretleri dün akşam saatlerinde, Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG’den arındırmıştı.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

PKK/YPG, bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak terörist faaliyetleri için finansman sağlıyor.

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(AA)

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