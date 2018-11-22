İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, zihinsel ve bedensel dezavantajlı öğrenciler için Boğaz turu düzenledi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, Mediha-Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile velileri gerçekleştirilen Boğaz turuna katıldı.

Orta ve ağır derecedeki zihinsel ve bedensel dezavantajlı öğrenci ve ailelerine moral vermek amacıyla yapılan organizasyonda yaklaşık 100 kişilik öğrenci, veli ve öğretmen grubu yer aldı.

Konuklar, Şehir Hatlarının Kadıköy iskelesinden başlayan Boğaz turuyla İstanbul'un güzelliklerini, tarihi ve kültürel mekanlarını denizden görme imkanı buldu.

Boğaz turunda misafirler; Kız Kulesi, Boğaz'ın her iki yakasındaki tarihi köşk ve yalılar, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Rumeli ve Anadolu Hisarı gibi tarihi mekanları yakından görme fırsatı buldu.Keyifli geçen Boğaz turunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.

Boğaz turunda ikramların ardından vapur müzisyenleri, katılımcılara popüler şarkılardan oluşan parçalar seslendirdi. Boğaz turunun ardından ailelere günün anısına özel hediyeler verildi.

