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  4. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden elektrik ve doğal gaza 'zam' açıklaması!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden elektrik ve doğal gaza 'zam' açıklaması!

09.02.2024 01:15 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Elektrik ve doğal gazda seçimden sonra yüzde 150- 200 arası zam bekleyebiliriz' dedi iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden elektrik ve doğal gaza 'zam' açıklaması!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştır. Karahan'ın açıklamalarında, iddia edildiği gibi bir ifade kullanmadığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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'ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA BİR DÜZENLEME YAPILMASI BEKLENİYOR'

Yapılan açıklamanın devamında ise Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın seçim sonrası enerji fiyatlarında yaşanabilecek zamların enflasyona etkisine ilişkin soruya verdiği cevap paylaşıldı. Karahan, sorulan soru üzerine, "Biz enflasyon tahminlerimizi yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamları bu yönetilen, yönlendirilen ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan faktör enerji fiyatları olacak elektrik ve doğal gazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz, patikamızı oluştururken OVP'yi kullandık. OVP, bu sene oldukça bağlayıcı bir program. Hükümetin her kanalında sahiplenilen bir program. Orada yapılan belli varsayımlar var. Biz, onların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunları tahminlerimize yansıttık" dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Fatih Karahan
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