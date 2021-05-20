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DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte DGS başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

20.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce adayın katılım gösterdiği DGS'ye katılmak isteyen adaylar geri sayıma başlamış durumda. DGS başvuruları ne zaman başlayacak, DGS başvuru ücreti ne kadar gibi sorular merakla araştırılıyor. Peki ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları amacıyla düzenlenen 2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2021 DGS başvuru tarihi, detayları ve şartları...

DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte DGS başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçmesi amacıyla düzenlenen DGS başvuruları ne zaman başlayacak, DGS başvuru ücreti ne kadar gibi sorular öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE DGS BAŞVURU TARİHİ...

2021 yılı DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuru işlemleri 21 Mayıs 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de DGS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. DGS sınavının sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

2021 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS sınavı başvuru ücreti miktarı 2021 senesi için henüz açıklanmış değil. Yayımlanacak olan DGS başvuru kılavuzunun içerisinde sınav ücretinin de açıklanması bekleniyor.

2021 DGS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

DGS 2020 kılavuzunda geçtiğimiz sene bulunan başvuru şartları şu şekildeydi:

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları olan kişiler, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı ya da merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılmaktadır.

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilmektedirler.

Açık öğretim dahil olmak üzere öğretim süresi dört ve daha fazla sene olan programlardan ön lisans diploması alan ya da alacak olanlar DGS’ye başvuramamaktadırlar.

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ÖSYM DGS
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