DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte DGS başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçmesi amacıyla düzenlenen DGS başvuruları ne zaman başlayacak, DGS başvuru ücreti ne kadar gibi sorular öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE DGS BAŞVURU TARİHİ...

2021 yılı DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuru işlemleri 21 Mayıs 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de DGS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. DGS sınavının sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

2021 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS sınavı başvuru ücreti miktarı 2021 senesi için henüz açıklanmış değil. Yayımlanacak olan DGS başvuru kılavuzunun içerisinde sınav ücretinin de açıklanması bekleniyor.

2021 DGS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

DGS 2020 kılavuzunda geçtiğimiz sene bulunan başvuru şartları şu şekildeydi:

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları olan kişiler, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı ya da merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılmaktadır.