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DGS GEÇ BAŞVURU İŞLEMİ BAŞLADI! DGS geç başvuru kaç gün sürecek, ücreti ne kadar? 31 Mayıs 2022 Salı

31.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS geç başvuru tarihi; 31 Mayıs 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen kişiler başvuru ücretini ve ÖSYM'den nasıl başvuru yapacaklarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki DGS geç başvuru kaç gün sürecek? DGS ücreti ne kadar? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

DGS GEÇ BAŞVURU İŞLEMİ BAŞLADI! DGS geç başvuru kaç gün sürecek, ücreti ne kadar? 31 Mayıs 2022 Salı

DGS geç başvuruları için tarihler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. ÖSYM'den 13-23 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemlerinin ardından, başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru işlemleri açıldı. Peki, DGS geç başvuru kaç gün sürecek? DGS ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde....

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BUGÜN MÜ 2022?

DGS geç başvuruları 31 Mayıs tarihinde saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı.

DGS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇTA, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sınav ücretinin de 31 Mayıs Salı günü ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS Başvuru ücreti 190,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti 285 TL olarak açıklandı.

DGS geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
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