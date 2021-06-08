DGS geç başvuru ücreti belli oldu! DGS geç başvuru tarihi bugün mü?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayların lisans bölümlerine geçiş yapması için girmesi gereken sınavdır. DGS 11 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile DGS geç başvuru ücreti belli oldu! Aynı zamanda geç başvuru gününün ne zaman olduğu ve söz konusu günün saat kaçta biteceği açıklandı. Peki DGS geç başvuru tarihi bugün mü? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BUGÜN MÜ?

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS'ye giriyor. 2021 DGS takvimi açıklandı. 2021 DGS 11 Temmuz Pazar yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta açıklanması öngörülüyor.

DGS'de sayısal ve sözel bölümler yer alıyor. Adaylara 60 Türkçe, 60 Matematik ve Geometri olmak üzere çözmeleri için 120 soru soruluyor. Soruların yanıtlanması için 150 dakika süre tanınıyor. 2021 DGS başvuruları bu yıl 21-31 Mayıs arasında yapıldı.

Geç başvurunun 8 Haziran'da (bugün) yapılacağı belirtildi. Başvuruların internetten bireysel olarak yapılacağı ve geç başvurunun 8 Haziran 2021 (bugün) saat 23.59'da biteceği bilgisi ÖSYM'nin duyurusunda yer aldı.