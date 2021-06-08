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DGS geç başvuru ücreti belli oldu! DGS geç başvuru tarihi bugün mü?

08.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru gününe ilişkin duyuru yayınladı. Söz konusu duyuruda geç başvuru günü ve geç başvurunun saat kaçta biteceği bilgisi yer aldı. Öte yandan sınav için talep edilen ücret de belli oldu. Peki DGS geç başvuru tarihi bugün mü? İşte ayrıntılar...

DGS geç başvuru ücreti belli oldu! DGS geç başvuru tarihi bugün mü?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayların lisans bölümlerine geçiş yapması için girmesi gereken sınavdır. DGS 11 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile DGS geç başvuru ücreti belli oldu! Aynı zamanda geç başvuru gününün ne zaman olduğu ve söz konusu günün saat kaçta biteceği açıklandı. Peki DGS geç başvuru tarihi bugün mü? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BUGÜN MÜ?

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS'ye giriyor. 2021 DGS takvimi açıklandı. 2021 DGS 11 Temmuz Pazar yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta açıklanması öngörülüyor.

DGS'de sayısal ve sözel bölümler yer alıyor. Adaylara 60 Türkçe, 60 Matematik ve Geometri olmak üzere çözmeleri için 120 soru soruluyor. Soruların yanıtlanması için 150 dakika süre tanınıyor. 2021 DGS başvuruları bu yıl 21-31 Mayıs arasında yapıldı.

Geç başvurunun 8 Haziran'da (bugün) yapılacağı belirtildi. Başvuruların internetten bireysel olarak yapılacağı ve geç başvurunun 8 Haziran 2021 (bugün) saat 23.59'da biteceği bilgisi ÖSYM'nin duyurusunda yer aldı.

DGS geç başvurular elektronik ortamdan alınacak. Geç başvurunuzu https://ais.osym.gov.tr/ adresinden tamamlayabilirsiniz.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre geç başvuru ücreti 225 TL olarak belirlendi. Ödemeler, ÖSYM'nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER'den yapılacak. Ödemeleri kredi veya banka kartı ile gerçekleştirmek mümkün olacak.

Dikey Geçiş Sınavı DGS) Kılavuzunda adayların sınav günü saat 10.00'da sınav binalarına alınacağı ve 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına kabul edilmeyeceği vurgulandı.

DGS kılavuzunu görüntülemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/DGS/kilavuz21052021.pdf

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