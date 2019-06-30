DGS soruları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) soru ve cevapları erişime açıldı.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 81 il ve 88 sınav merkezinde bu sabah yapılmıştı.

Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

DGS temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una ise ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabiliyor.

