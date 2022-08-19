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DGS’yi kazanamayan 80 yaşındaki Yaşar Dede: “Seneye yine gireceğim”

19.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, 4 yıllık üniversiteli olmak için geçen ay Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Aktaş, merakla beklediği sonuçların açıklanmasıyla kazanamadığını öğrendi. Yaşar dede seneye yine sınava girecek.

DGS’yi kazanamayan 80 yaşındaki Yaşar Dede: “Seneye yine gireceğim”

Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için geçen ay Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girip merakla beklediği sonuçların açıklanmasıyla kazanamadığını öğrenen 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, pes etmeyerek şimdiden kolları sıvadı. Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hedefiyle Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan özlemle gözlemleyen Yaşar Aktaş, “Seneye yine sınava gireceğim. İnşallah oradan 4 yıllık diplomayı alacağım” dedi.

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ÖĞRENCİ YAKINI SANILMIŞTI

2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için geçen ay gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bastonunun desteğiyle ilerlerken kendisini öğrenci yakını sanıp sınav giriş belgesini göstermesiyle şaşıran görevlilerin yakından ilgilendiği evli ve 3 çocuk, 8 torun sahibi Aktaş, "Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum" şeklindeki gayretli sözleriyle gençlere örnek olmuştu.

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"EVİN HEM HANIMI HEM DE ERKEĞİ OLUNCA OLMUYOR BU İŞ"

İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş, “Eşimin hastalığı nedeniyle yeterli çalışamamıştım. Evin hem hanımı hem de erkeği olunca olmuyor bu iş. Ama şimdiden derslere tekrar başladım. Seneye Allah nasip ederse 4 yılık ilahiyat ile Türk dili ve edebiyatı okumayı hedefliyorum” diye konuştu.

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"EŞİM ÖLENE KADAR OKUMAK İSTİYOR"

55 yıldır aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşının kendisine baktığı için derslerine vakit ayıramadığını ancak bu sefer başarılı olacağına inandığını anlatan Firdevs Aktaş da “Eşim ölene kadar okumak istiyor. Çok çalışkan öğrencidir. Boş duramaz. Evdeki bütün işleri o yapıyor” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
DGS Amasya Dikey Geçiş Sınavı
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