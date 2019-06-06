HABER

DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAZI ÜLKE LİDERLERİ İLE BAYRAMLAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 06:53 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriklerinde bulundu.

GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA'YA TEBRİK
Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Ramaphosa'yı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Dalış şampiyonunun eşinin denizde kaybolduğu iddia edildi!Dalış şampiyonunun eşinin denizde kaybolduğu iddia edildi!
Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kayboldu iddiası

Dalış şampiyonunun eşinin denizde kaybolduğu iddia edildi!

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Alanya'da kardeşini öldüren kişi, Side'de yakalandı

Kardeşini acımadan öldürmüştü! Yeni gelişme yaşandı

Hakurk bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı

Acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Karabük'te eski mahalle muhtarından, belediye başkanına saldırı

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.