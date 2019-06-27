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DHA ANKARA - İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 23:39 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden açılan top/havan saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden açılan top/havan saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, Türkiye’nin 10 numaralı gözlem noktasına bugün top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırıların kasıtlı olduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır” denildi.
SALDIRANLARIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞI İLETİLDİ
Açıklamada, saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin, Genelkurmay Başkanlığı’na çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağının iletildiği kaydedildi.
Durumun yakından takip edildiğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
Haber: ANKARA,(DHA)

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