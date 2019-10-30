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DHA ANKARA - MSB: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.

MİLLİ Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çalışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "22 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir" denildi.
Açıklamada, mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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