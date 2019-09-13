HABER

DHA DIŞ- 100’den fazla köpeğini aç ve susuz bırakan kadına hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

İngiltere’de köpek yetiştiricisi Lynn Stoker, 100’den fazla köpeği evinde aç, susuz ve kafeslerin içinde bırakması sebebiyle 21 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- İngiltere’de köpek yetiştiricisi Lynn Stoker, 100’den fazla köpeği evinde aç, susuz ve kafeslerin içinde bırakması sebebiyle 21 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Byrness kasabasında köpek yetiştiren ve satan Lynn Stoker (62), 100’den fazla köpeği evindeki kafeslerin içinde aç ve susuz bıraktığı gerekçesiyle 21 hafta hapis ve 50 bin pound (353 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Stoker, sosyal medyada yoğun tepki aldı.

‘KÖPEKLER YILLARCA KONTROL EDİLMEDİ’

İngiliz medyası, Stoker’ın, yetiştiriciliğini yaptığı köpekleri yıllardır veterinere götürmediğini ve sağlık durumlarıyla ilgilenmediğini duyurdu. Hayvanlara Zulüm Önleme Kraliyet Topluluğu (RSCPA) müfettişleri, Stoker’ın evinde yaptığı incelemede, hayvanların durumunun ‘şok edici’ olduğunu söyledi.

‘BİR KAFESTE ÇOK SAYIDA KÖPEK VARDI’

Yapılan incelemeler kapsamında, bir kafeste çok sayıda köpeğin olduğu ve kafes içerisinde hareket etmekte güçlük çektikleri belirtildi. Ayrıca, çok sayıda köpeğin çenesinde kırık olduğu, yine birçoğunun da hasta olduğu belirlendi. Öte yandan, Stoker’ın RSCPA yetkilileriyle iş birliği yapmayı reddettiği bildirildi.

’21 HAFTA HAPİS, 50 BİN POUND PARA CEZASI’

Hakim karşısına çıkan ve hayvanlara gereksiz zulmetmekten suçlu bulunan Stoker’ın, 15 yıl süreyle evcil hayvan sahibi olması ve köpek yetiştiriciliği yapması yasaklandı. Mahkeme, Stoker’a 21 hafta hapis ve 50 bin pound para cezası verdi.

Görüntü Dökümü
------------------------------------
-Köpeklerin bulunduğu evden görüntüler
-Köpeklerin kafeslerdeki görüntüsü
-Bacağında problem olan köpeğin yürümekte zorlanma anı

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Grizu 263, Türksat model uydu yarışması birincisiGrizu 263, Türksat model uydu yarışması birincisi
Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacakKumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.