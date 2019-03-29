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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Libya açıklarında kurtardığı mülteciler tarafından kaçırılan ElHiblu 1 gemisinin Türk kaptanı Turgut Mahno, “Mülteciler, Libya’ya dönüş yaptığımızı anlayınca bize saldırdılar” dedi.

Malta (DHA) - Libya açıklarında kurtardığı mülteciler tarafından kaçırılan ElHiblu 1 gemisinin Türk kaptanı Turgut Mahno, “Mülteciler, Libya’ya dönüş yaptığımızı anlayınca bize saldırdılar” dedi.

İstanbul’da Tuzla’dan hareket eden ElHiblu 1 gemisi mürettebatı, AB sahil güvenlik ekiplerinin yönlendirmesi ile, Libya açıklarında mahsur kalan 108 mülteciyi gemiye almış; mültecilerden bir grup gemiyi kaçırmıştı. Malta ordusunun müdahalesi sonrası kontrol ele alanmış; gemi dün Valletta Limanı’na çekilmişti.

TÜRK KAPTAN: LİBYA'YA DÖNDÜĞÜMÜZÜ ANLAYINCA SALDIRDILAR

Geminin Türk kaptanı Turgut Mahno yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Şu an Malta limanındayız. Bu mültecilerle ilgili konuşuyorum. Libya’ya 60 mil kadar, bu uluslararası sahil güvenlik tarafından çağrıldık. Ve bu denizde mahsur kalan şişme bottaki Afrikalı mültecileri kurtarmamızı söylediler. Talimat ettiler. Biz de bu talimata göre bu mültecileri gemiye aldık. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Yemek verdik. Ekmek su verdik. Çocuklar vardı, çocukların ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar temin ettik. Sonra bunların teslim olmaları gerekiyordu, çağrı yaptık. Bize cevap vermediler. Bize verdikleri koordinata gittik. O koordinatta bekledik. Hiç kimse gelmedi. Tekrar çağrı yaptık. Hem Libya’ya çağrı yaptık, hem de Malta’ya çağrı yaptık. Hiçbir cevap alamayınca tekrar Libya’ya döndük. Libya’ya döndüğümüzü üzerlerindeki cep telefonlarından fark eden mülteciler bize karşı saldırıya geçtiler. Biz mecburen tekrar Malta’ya dönmek zorunda kaldık. Malta’ya yaklaştığımızda Malta VTS’le kontak kurduk. Bize sahil güvenliği gönderdi. Sonra da askeri ekip gemiye bindikten sonra bizim güvenliğimizi sağladılar. Malta limanına yanaştık. Mültecileri dışarıya sevk ettiler. Şu an için yakıtımız bitti. Malta’da bekliyoruz işlemlerin tamamlanmasını. Bu durumda geminin zararını ziyanını kim karşılayacak onu da bilmiyoruz. Bu şekilde bekliyoruz.”

Kaptan ve mürettebatın Malta’da bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Gemi kaptanı Turgut Manho’nun açıklaması
-Geminin dün limana yanaştırılma anları

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