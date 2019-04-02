Muhsin Ceylan Köln (DHA) - Federal Basın Merkezi, paylaştığı '2018 Suç İstatistik Raporu' ile ülkede suç oranlarının gerilediğini duyurdu.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Kriminal Dairesi Müdürü Holger Münch ve eyalet İçişleri bakanları Konferansı dönem başkanı Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Hans-Joachim Grote ile yaptığı federal basın toplantısında, ülkede işlenen suçlar ve aydınlatılmaları, ülke emniyet güçlerinin fiziki ve maddi şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hristiyan Birlik Partisi CSU’lu Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ‘’Almanya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Bunu da, emniyet güçlerimizin fedakar çalışmaları ve vatandaşlarımızın, ortak güvenliğimiz için çalışan kurumlarımıza gösterdiği desteklerine borçluyuz’’ dedi.

Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda '2018 Suç İstatistik Raporu' paylaşıldı. "Birinci önceliğimiz; emniyet güçlerimizin, suçların aydınlatılmasındaki başarının istikrarlı bir şekilde ileriye taşınmasıdır" diyen Bakan Seehofer, emniyet güçlerinin federal ve eyaletler düzeyinde sayısının artırılması ve fiziki çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için gerekli mali kaynakları sağlamanın da politikacılara ve hükümete düştüğünü, bunun da hükümet ortaklarıyla acilen gerçekleştirileceğini vurguladı.