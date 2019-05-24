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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

 Çin’in Siçuan eyaletinde bir kadının bindiği takside 10 aylık bebeğini darp ettiği anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Çin, (DHA)- Çin’in Siçuan eyaletinde bir kadının bindiği takside 10 aylık bebeğini darp ettiği anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Taksicinin polis merkezine götürdüğü bebek, annesinden alınarak babasına teslim edildi.
Olay, Çengdu şehrinde meydana geldi. Bir kadın, bindiği takside 10 aylık bebeğini dövmeye başladı. Taksici yaşadığı şokun arından, çareyi kadını polis merkezine götürmekte buldu. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bebeğe vurduğu, taksicinin ise ne olduğunu anlamak için arka koltuğa baktığı görüldü.
Yerel medya, taksicinin, “Kadın çok yaşlı değildi, çocuk ise el kadardı. Kadının sinirleri gergindi ve normal davranmıyordu. Bir yerde inmek istedi, ancak izin vermedim. Polis merkezine gittim” dediğini duyurdu.
Polis merkezinde koruma altına alınan bebeğin, polisler tarafından bezinin değiştirildiği ve karnı doyurulduğu belirtildi. Bebeğin annesinin, kocasına ait bilgileri polise verdiği; eşinin de polis merkezine gelerek bebeği aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kadının bebeğini darp etme anları
-Taksicinin polis merkezine gitmesi
-Polisin bebeği koruma altına alması

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