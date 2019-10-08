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DHA DIŞ- AB Komisyonu Sözcüsü: Suriye’de çözüm siyasi dönüşümle sağlanabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:58 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Suriye’de çözümün askeri değil, Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca uygulanacak siyasi dönüşüm olduğunu düşündüğünü söyledi.

Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Suriye’de çözümün askeri değil, Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca uygulanacak siyasi dönüşüm olduğunu düşündüğünü söyledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında muhabirin, “Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapılacak olası operasyonla 2 milyon Suriyeliyi geri gönderme planına yönelik AB’nin tutumu nedir?” sorusuna cevap verdi. Kocijancic, AB’nin Suriye’de çözümün askeri değil, BM kararları uyarınca uygulanacak siyasi dönüşüm süreciyle sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi. Mültecilerin, Suriye’ye koşullar düzeldikten sonra tekrardan gönderilebileceğini ifade eden Kocijancic, mevcut durumda bu koşulların oluşmadığını kaydetti.

Bunun üzerine tekrardan söz alan muhabir, “Avrupa Birliği, mültecilerin Avrupa’ya gelmesini istemiyor. AB, mültecilerin Suriye’ye geri gönderilmesini de istemiyor. Bu durumda AB, tam olarak ne istiyor?” diye sordu. Sözcü, AB’nin tavrının net olduğunu ve BM öncülüğünde siyasi süreci desteklediğini söyledi. AB’nin Türkiye’deki mültecilere yardımda bulunduğunu söyleyen Kocijancic, “AB, Türkiye’ye daha önce görülmemiş miktarlarda yardım sağladı. Bu çerçevede Türkiye’ye 6 milyar Euro tahsil edildi. Uzun vadeli projelerle AB'nin Türkiye'ye desteği 2025 yılına kadar sürecek” sözlerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Muhabirin Kocijancic’e sorusu
-Kocijancic’in muhabire cevabı

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