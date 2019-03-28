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DHA DIŞ - Alman sanayiciler: Riyad’a silah ambargosunu gevşetin

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:40 | Son Güncelleme

 - Alman sanayicileri, federal koalisyon hükümeti ortaklarına 31 Mart 2019’da bitecek Suudi Arabastan’a silah ambargosunu uzatma yerine yumuşatma çağrısında bulundu.   “Riyad’a silah ambargosunun gevşetilmemesi durumunda bunun sanayiye çok ciddi bedelleri olacaktır” diyen Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Federal Birliği Genel Müdürü Hans Christoph Atzpodien, hükumet ortaklarına ambargonun uzatılmasının sektörde meydana getireceklerini de iyi düşünüp, ciddi bir hesap yapma uyarısında bulundu.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Alman sanayicileri, federal koalisyon hükümeti ortaklarına 31 Mart 2019’da bitecek Suudi Arabastan’a silah ambargosunu uzatma yerine yumuşatma çağrısında bulundu.

“Riyad’a silah ambargosunun gevşetilmemesi durumunda bunun sanayiye çok ciddi bedelleri olacaktır” diyen Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Federal Birliği Genel Müdürü Hans Christoph Atzpodien, hükumet ortaklarına ambargonun uzatılmasının sektörde meydana getireceklerini de iyi düşünüp, ciddi bir hesap yapma uyarısında bulundu.

Alman gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’a (SZ) açıklamalarda bulunan Atzpodien, "Suudi Arabistan’a ambargo, biz ve Avrupalı ortaklarımız İngiltere ile Fransa'nın itibarını zedeliyor. Bu da endüstrinin Avrupa'daki işbirliği imkânlarını sınırlıyor. Daha önceleri hiç olmadığı kadar kısıtlayıcı olan silah ihracatı politikalarımız, siyasiler tarafından ivedilikle yeniden gözden geçirilmelidir” çağrısını yaparken; sektörün acilen çözüm beklediğini vurguladı.

Federal Büyük Koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU), Federal Güvenlik Konseyi’nde karara bağlanamayan, Riyad’a savaş malzemeleri ambargosuna çözüm bulmada ihracat yasağının 31 Mart itibariyle sona ereceğinden dolayı fazla zamana sahip değil.

Riyad’a ambargonun altı ay daha uzatılmasından yana açıklamalarda bulunmuş olan SPD lideri ve partisinin Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles’in bu sözünden geri adım atması halinde, silah ihracatı kısıtlamalarına karşı olan ortakları Fransa ve İngiltere’nin de gönlünü almak isteyen Riyad’a ambargoyu kısmen gevşetmekten yana olan Birlik Partileri CDU-CSU ve silah sanayicileri rahatlamış olacak.

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