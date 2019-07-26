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DHA DIŞ - Bakan Soylu, Arnavutluk'ta mevkidaşı Sander Lleshaj ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile görüştü.

Arnavutluk (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile görüştü.
Bakan Soylu, resmi ziyaret kapsamında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Lleshaj ile bir araya geldi. Soylu ve Lleshaj, Bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadele ile güvenlik iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

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