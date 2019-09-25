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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.  ABD Başkanı Donald Trump ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.

ABD (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sisi'nin bulunduğu masada bir sandalyenin boş olduğu fotoğraf
-Yemekten görüntüler
-Sisi'nin Merkel ile konuşması
-Trump'ın masasından görüntüler

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