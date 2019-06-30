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DHA DIŞ- Erdoğan, Japonya’da Ara Güler sergisi açılışında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde açılışını yaptığı Ara Güler Fotoğraf Sergisi’nde konuştu.

Japonya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde açılışını yaptığı Ara Güler Fotoğraf Sergisi’nde konuştu.
Erdoğan, “Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını, tarihi, kültürel ve beşeri birikimlerinden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız. Bu vesileyle Türkiye’den Japonya’ya, Japonya’dan Türkiye’ye geliş gidişler artacaktır. Turizm canlanacaktır diye inanıyorum. Daha evvel Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır. 90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır” dedi.

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-Erdoğan’ın açılıştaki konuşması

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