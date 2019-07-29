HABER

DHA DIŞ- Etiyopya, kuraklığa karşı ağaç dikmede rekor kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Etiyopya halkı, yaşanan kuraklığa karşı bir günde 200 milyon ağaç dikerek rekor kırdı.

Etiyopya, (DHA)- Etiyopya halkı, yaşanan kuraklığa karşı bir günde 200 milyon ağaç dikerek rekor kırdı.
Başbakan Abiy Ahmed’in öncülük ettiği ağaç dikim etkinliği, kuraklık problemi olan Etiyopya’da ormanlaşma yaratmayı amaçlıyor. Etiyopya’daki ormanlık alanlar 20’nci yüzyılın başlarında, ülkenin yüzde 35’ini oluştururken, 2000’li yılların başına gelindiğinde bu oran, yüzde 4 civarına kadar düşmüştü.
Başbakan Abiy, ‘Yeşil Miras’ adı altında ağaç dikme etkinliklerinin devam edeceğini açıkladı. Bazı kamu kuruluşlarının, çalışanlarının ağaç dikme etkinliğine katılması sebebiyle kapalı olduğu açıklanırken, hedefin 4 milyar ağaç dikmek olduğu duyuruldu. Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle, toplam 221 milyon ağacın dikildiğini açıkladı.
2016 yılında, 800 bin gönüllüyle 50 milyon ağaç dikimi gerçekleştiren Hindistan’ı bu etkinlikle geride bırakan Etiyopya, diğer ülkelere de örnek oldu.

Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı
Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan, sünnetinde doyasıya eğlendiLösemiyi 2 kere yenen Umutcan, sünnetinde doyasıya eğlendi
Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunduKayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.