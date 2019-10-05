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DHA DIŞ- Hollanda’da polis şüpheliyi yakalamak isterken camiye köpekle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 22:16 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Rotterdam kentinde ihbar üzerine bir kişiyi gözaltına almaya gelen 4 polis memuru, ayakkabıları ve eğitimli köpekle camiye girdi.

Hollanda, (DHA)- Hollanda’nın Rotterdam kentinde ihbar üzerine bir kişiyi gözaltına almaya gelen 4 polis memuru, ayakkabıları ve eğitimli köpekle camiye girdi. O anları, o sırada camide bulunan bir kişi kaydetti. Görüntüler ortaya çıkınca oluşan tepkiye polis "Şüphelinin ne kadar tehlikeli biri olduğu polise saldırmasından belli" açıklamasıyla cevap verdi.

Olay, Rotterdam’da daha çok Faslıların gittiği Esselam Camisi’nde 17 Eylül’de meydana geldi. Polis, bir suçlunun kaçarken camiye girdiği ihbarı üzerine, operasyon yaparak şüpheliyi gözaltına almak istedi. Ortaya çıkan görüntülerde, 4 polis memurunun, camiye ayakkabılarıyla girdiği görülürken, polis köpeği de şüpheliye saldırarak yere düşürdü. Yerde yatan adamı gözaltına almak isteyen polisler, şüpheliyi kelepçelemeye çalıştı. Şüpheli kaçmaya çalışsa da polis, gözaltına alındığını duyurdu.

Esselam Camisi yöneticisi, camiye ayakkabı ve köpekle giren polis memurlarına tepki gösterirken, böyle bir durumda cami yönetiminin haberdar edilmesi gerektiğini söyledi.

HOLLANDA POLİSİ: NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞU BELLİ
Rotterdam Polis Sözcüsü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, aldıkları suç ihbarı üzerine camiye baskın yapmak zorunda olduklarını söyleyerek, “Bizi arayan kişi şüphelinin camiye girdiğini söyledi. Şüphelinin tehlikeli olmasından dolayı bu operasyonun yapılması gerekiyordu. Şüphelinin ne kadar tehlikeli biri olduğu polise saldırmasından belli” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-4 polis memurunun köpekle camiye girmesi
-Köpeğin şüpheliye saldırması
-Şüphelinin kaçmaya çalışması
-Polisin şüpheliyi kovalaması

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