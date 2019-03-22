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DHA DIŞ - İngiltere’de Brexit için büyük yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması süreci ertelenme talebi ile çıkmaza girerken, İngiltere halkı bu konuda kendilerinin fikrinin alınması talebi ile büyük bir gösteri hazırlığında.

Gonca YAĞCI (DHA) - İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması süreci ertelenme talebi ile çıkmaza girerken, İngiltere halkı bu konuda kendilerinin fikrinin alınması talebi ile büyük bir gösteri hazırlığında.

Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek yürüyüş İngiltere’nin Brexit sürecinde İngiliz halkının görüşününün alınması gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

People’s vote ( Halkın oyları) organizasyonunun düzenlediği Put it to the People (Halka bırakın) yürüyüşü Hyde Park’tan başlayacak ve İngiltere Parlamentosu önünde sona erecek.

Büyük katılımın beklediği yürüyüş için bir açıklama yapan People’s Vote organizasyonu, Brexit konusunda hükümetin İngiliz halkına son fikirlerini sormadan hareket edemeyeceğini ve kendi görüşlerinin alınmasını talep ettiklerini belirtti.

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