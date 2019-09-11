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DHA DIŞ - İran: Bolton gitti biz hala ayaktayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına dair, “Aylar önce İran’ın ‘3 ay sonra’ yok olacağını söylemişti.

İran (DHA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına dair, “Aylar önce İran’ın ‘3 ay sonra’ yok olacağını söylemişti. Biz ayaktayız ama o gitti” dedi.

Rebii sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “John Bolton aylar önce İran'ın üç ay sonra ortada olmayacağını öne sürmüştü, fakat biz hala ayaktayız ve o bütün İran düşmanlarının birer birer sahayı terk ettiği gibi gitti. En büyük savaş ve ekonomik terörizm destekçisinin görevden alınmasıyla Beyaz Saray artık İran'ın gerçeklerini anlamada daha az engellerle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtmişti.

TRUMP “İSFİTASINI İSTEDİM”… BOLTON: “İSTİFAMI BEN ÖNERDİM”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden “Dün gece John Bolton’a hizmetlerinin artık Beyaz Saray’da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John’dan bu sabah istifasını istedim. John’a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı’nı açıklayacağım” diye yazmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasını kendisinin önerdiğini ve Trump’ın cevap olarak “Bunu yarın konuşalım” dediğini paylaşmıştı.

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