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DHA DIŞ - Kıbrıs'ta Rum yönetimi, Fransa ile askeri işbirliğini genişletme kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

KIBRIS Rum yönetimi, Fransa ile askeri işbirliğini genişletme kararı aldı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS Rum yönetimi, Fransa ile askeri işbirliğini genişletme kararı aldı. Buna göre; Fransa'ya ait bir deniz filosu, Güney Kıbrıs'taki Mari limanında sürekli olarak kalabilecek.

Suriye'de de asker bulunduran Fransa, Rumlar ile yapacağı yeni anlaşma ile birlikte Güney Kıbrıs’taki Mari deniz üssünü daimi olarak kullanma hakkı kazanmış olacak.

Rum medyasının manşetten verdiği habere göre Rum yönetiminin, Mart ayı içerisinde Fransa ile Mari’deki deniz üssünün Fransız donanması tarafından kullanılmasını öngören bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

'AVRUPA KORUMA KALKANI'

Anlaşma ile birlikte; Mari’deki üssü, büyük gemileri barındırabilecek ve Fransız Donanması’nın demir atabileceği bir üs haline gelecek. Bunun için modernize çalışmaları yapılacak.

Rum medyası, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere atıf yaparak, Ada'daki Fransa’nın askeri varlığının, Güney Kıbrıs’ın Avrupa koruma kalkanı olarak işlev göstereceğini ileri sürdü.

FRANSIZ BAKAN GELİYOR

Mari'deki alt yapı çalışmalarının başladığını yazan Rum medyası, çalışmaların maliyetini Fransa’nın karşılayacağını belirtti.

Fransız Savunma Bakanı Florence Parly’nin de, önümüzdeki günlerde üsler konusunu ele almak için Güney Kıbrıs'a gideceği bildirildi. Fransız Bakan'ın, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Rum mevkidaşı Savvas Angelidis ile bir araya geleceği ifade edildi.

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