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DHA DIŞ- Limit Aşım Günü: Dünya doğal kaynakları bugün tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network) kuruluşunun verilerine göre, 2019 yılında dünyanın insanoğluna bir senede verebileceği ekolojik kaynaklar bugün tükendi.

Engin Akgürbüz, Fransa (DHA) - Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network) kuruluşunun verilerine göre, 2019 yılında dünyanın insanoğluna bir senede verebileceği ekolojik kaynaklar bugün tükendi.
ABD, Belçika ve İsviçre merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Küresel Ayak İzi Ağı bugün, yeryüzündeki okyanus ve ormanların bir senede emebileceği karbondioksit (Co2) gazı limitinin dolduğunu açıkladı. Kuruluş, bugünden itibaren, insan üretimi sonucu ortaya çıkan bir senelik ‘sera gazının’ okyanus ve ormanların emisyon kapasitesini geçtiğini duyurdu.
29 Temmuz tarihi ile başlayan, yeryüzündeki okyanus ve ormanların 1 senede emebileceği Co2 gazı limitinin dolduğu gün, yani insan üretimi sonucu ortaya çıkan 1 senelik "sera gazının" bu tarihten itibaren okyanus ve ormanların emisyon kapasitesini geçmiş durumda olduğunu açıkladı. Bu sembolik tarih 20 sene önce 1999 senesinde, 29 Eylül olarak belirlenmişti.
İnsanların bugünkü yaşam tarzları ile bir yıl yaşayabilmeleri için ortalama 1,75 Dünya gerekiyor. Bu rakam, ülkelerin yaşam tarzlarına göre değişiyor. Örneğin, tüm dünyanın, Fransızların bugünkü yaşam tarzı ile yaşayabilmeleri için 2,7 Dünya, Amerikalılar için 5 Dünya gerekirken; Almanlara 3, İsviçrelilere ve Japonlara 2,8 Dünya gerekiyor.
Dünyada yaşayan tüm insanların Hindistanlıların yaşam tarzını almaları durumunda ise 0,7 Dünya bir sene yaşamak için yetiyor.

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