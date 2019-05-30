HABER

DHA DIŞ - Lowy Institute: Savaş olmazsa, ABD Çin’in yükselişini engelleyemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Institute, bir savaş çıkmadığı sürece ABD’nin, Çin’in Asya’daki yükselişini durduramayacağını vurguladı.

Avustralya (DHA) - Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Institute, bir savaş çıkmadığı sürece ABD’nin, Çin’in Asya’daki yükselişini durduramayacağını vurguladı.

South China Morning Post’un haberine göre, Lowy Institute ilkini geçen yıl yayınladığı, ‘Asya Güç Endeksi’ araştırmasının 2019 yılı sonuçlarını açıkladı.

Avustralya hükümetine yakınlığı ile bilinen düşünce kuruluşu, endeksi oluştururken ülkelerin ekonomik, diplomatik, siyasi ve askeri güç ve etkilerine göre puanlar veriyor.

Buna göre Amerika 100 üzerinden 84.5 puan ile özellikle askeri kapasitesi sayesinde hala Asya Pasifik bölgesinin lider gücü olsa da; 75.9 puan ile hemen arkasından gelen Çin farkı kapatıyor. Geçen yıl iki süper güç arasındaki puan farkı 10 iken, Bu yıl fark Çin’in yükselmesi ve Amerika’nın gerilemesiyle 8.6 puana düştü.

Lowy Institute yayınladığı raporunda: “ABD’nin mevcut dış politikası bu eğilimi hızlandırıyor olabilir… Değerlendirdiğimiz senaryoların çoğunda, bir savaş çıkmadığı takdirde Amerika, kendisi ve Çin arasında bu farkın daralmasını durdurabilecek gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Lowy Institute Asya Güç ve Diplomasi Programı Başkanı Herve Lemahieu ise Trump yönetiminin ticaret savaşlarına odaklanmasının, Amerika’nın Asya’da güç yitirmesine karşı çok az etki oluşturabildiğini kaydetti.

Endeks, Amerika’nın bölgedeki diplomatik gücünün Pekin ve Tokyo’nun gerisinde kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar bu durumu ABD’nin yeni ekonomik hedeflerinin, Washington’ın geleneksel ‘uzlaşma tabanlı liderlik’ politikası ile çelişmesine bağlıyor.

Çin’in toplam güç puanının geçen yılki 74.5 seviyesinden 75.9’a yükselmesi ise ekonomik hammaddeler konusunda liderliği ABD’den almasından kaynaklanıyor.

Çin’in milli gelirinin sadece 2018’de Avustralya’nın toplam ekonomisi kadar büyüdü. Bu arada nüfus içerisinde orta-üst sınıfların hızla güçlenmesi özellikle Amerika’nın, Çinli teknoloji ürünlerini batılı pazarlarda yasaklamaya çalışmasına karşı denge unsuru olarak ortaya çıkıyor.

Pekin yönetiminin gücünü daha da artırmasının önünde yer alan en önemli engeller ise komşu 11 ülke ile sınırlar konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar ve ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesinin bazı ülkelerde oluşturduğu rahatsızlıklar olarak sıralanıyor.

FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu! FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulunduAdana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtıKöyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.