DHA DIŞ - Lowy Institute: Savaş olmazsa, ABD Çin’in yükselişini engelleyemez

Avustralya (DHA) - Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Institute, bir savaş çıkmadığı sürece ABD’nin, Çin’in Asya’daki yükselişini durduramayacağını vurguladı.

South China Morning Post’un haberine göre, Lowy Institute ilkini geçen yıl yayınladığı, ‘Asya Güç Endeksi’ araştırmasının 2019 yılı sonuçlarını açıkladı.

Avustralya hükümetine yakınlığı ile bilinen düşünce kuruluşu, endeksi oluştururken ülkelerin ekonomik, diplomatik, siyasi ve askeri güç ve etkilerine göre puanlar veriyor.

Buna göre Amerika 100 üzerinden 84.5 puan ile özellikle askeri kapasitesi sayesinde hala Asya Pasifik bölgesinin lider gücü olsa da; 75.9 puan ile hemen arkasından gelen Çin farkı kapatıyor. Geçen yıl iki süper güç arasındaki puan farkı 10 iken, Bu yıl fark Çin’in yükselmesi ve Amerika’nın gerilemesiyle 8.6 puana düştü.

Lowy Institute yayınladığı raporunda: “ABD’nin mevcut dış politikası bu eğilimi hızlandırıyor olabilir… Değerlendirdiğimiz senaryoların çoğunda, bir savaş çıkmadığı takdirde Amerika, kendisi ve Çin arasında bu farkın daralmasını durdurabilecek gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.