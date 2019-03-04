DHA DIŞ - NYT: Kuzey Koreli hackler’lar 100’den fazla şirkete saldırdı

Gonca YAĞCI, (DHA) - New York Times gazetesi, Kuzey Koreli hackler’ların 18 aydır Amerikan ve Avrupalı şirketlere siber saldırı gerçekleştirdiklerinin hatta ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz hafta Vietnam’daki buluşması sırasında bile saldırılarına devam ettiklerini yazdı.

Siber güvenlik şirketi McAfee’nin araştırmalarını yayınlayan gazete, hackerların 2017’de ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan gerilimle birlikte bu saldırılara başladıklarını ve özellikle bankalar, petrol ve gaz şirketlerini hedef aldıklarını yazdı.

Gazete haberinde, iki ülkenin nükleer silahsızlanma konusunda müzakerelere başlaması ve aralarındaki tansiyonun düşmesine karşın saldırıların devam ettiğine dikkat çekti.

New York Times’a konuşan Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin Kore Direktörü Victor Cha, son 15 aydır her iki ülkenin görüşmelerinin devam etmesine karşın siber saldırıların sona ermediğini söyledi.

McAfee’den araştırmacılar, insansız yabancı yasa uygulayıcı makamın yardımıyla, Kuzey Koreli hackerların saldırı gerçekleştirdikleri ana bilgisayar sunucularından birine erişim sağlamayı başardılar

Şirket, hacklerların ABD’de ve dünya üzerindeki yüzden fazla şirketin bilgisayar ağına girmeye başardıkları ve hedeflerini Türkiye’ye kadar genişlettiklerini de söyledi.

Gazete, bu saldırıların neden yapıldığı konusunda ise kesin bir bilginin olmadığı da aktardı.

