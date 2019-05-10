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DHA DIŞ - Papa: Kiliselerdeki cinsel istismar mutlaka rapor edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik kiliselerindeki tüm rahip ve rahibelere herhangi bir cinsel istismar şüphesini bildirmelerini zorunlu kılan bir kural getirdi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik kiliselerindeki tüm rahip ve rahibelere herhangi bir cinsel istismar şüphesini bildirmelerini zorunlu kılan bir kural getirdi.

Kural gereğince dünya genelindeki bir milyondan fazla rahip ve rahibe, bu cinsel istismar ve tacize yönelik şüphelerini doğrudan kilisiye bildirmekle yükümlü olacak. Ancak polise rapor etmek zorunda olmayacak.

Sky News’in aktardığı habere göre, daha önce şüpheli davranış ve olayları bildirmek tamamıyla vicdani bir karar olarak kalıyordu.

Habere göre, yeni kural, cinsel istismara uğramış kişilerin veya bu kişileri temsil edenlerin durumu doğrudan Vatikan’a bildirmelerine olanak verirken, papazlar da bundan sonra cinsel istismarı bildiren kişi ya da kişilerin sessiz kalmasını talep edemeyecek.

Söz konusu soruşturmalarla ilgili olarak da özel bir fon sağlanacağı açıklandı.

Rapor edilmesi gereken cinsel istismar suçları da şu şekilde sıralandı: küçük yaştaki veya kendini koruyamayan bir kişiye cinsel taciz; bir kişiyi şiddet yoluyla tehdit veya istismar etme; cinsel istismarı başlatma veya devam ettirme; çocuğa yönelik cinsel istismar olayını yayma, işleme ve üretme; çocuk yaştaki veya kendini koruyamayan birini pornografik bir eyleme zorla ikna etme.

Kurala göre her piskoposluk bölgesinin 1 Haziran 2020 yılına kadar cinsel taciz iddia ve şüphelerini rapor edebilecekleri bir sistem kurmaları istenecek.

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