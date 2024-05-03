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Pınarbaşı'nda 31 mart seçimleri yeniden yapılacak! Dikkat çeken gelişme: Adaylıktan çekildi, MHP adayını destekleyecek

03.05.2024 17:43
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Kayseri Pınarbaşı'nda 31 Mart seçimleri 2 Haziran'da yeniden yapılacak. Seçimler öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) aday Hayrettin Uslu, adaylıktan çekilerek MHP’nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Pınarbaşı'nda 31 mart seçimleri yeniden yapılacak! Dikkat çeken gelişme: Adaylıktan çekildi, MHP adayını destekleyecek

Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayımlarda, CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İptal kararının ardından CHP'nin itirazları, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.

"MAALESEF SANCILI BİR SÜREÇ YAŞANDI"

31 Mart’taki seçimde 669 oy alan BBP’nin adayı Hayrettin Uslu, adaylıktan çekilerek 2 Haziran’da Menduh Uzunluoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Uslu'nun aldığı karar sonrası AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyeleri, BBP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Seçim sürecine değinen Üzüm, "Kayseri’de 31 Mart akşamı maalesef sancılı bir süreç yaşandı. İlçe Seçim Kurulu, arkasından İl Seçim Kurulu ve en son YSK Pınarbaşı’nda seçimlerin tekrarlanması yönünde karar verdi. Bu doğrultuda Büyük Birlik Partisi İl Başkanına, partinin Pınarbaşı adayı Hayrettin Başkanımıza ve Genel Başkan Mustafa Destici’ye teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin aldıkları karar doğrultusunda 2 Haziran’da Pınarbaşı’nda yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı lehine çekilmeye karar kıldılar. Bizlere verdikleri destekten ve birlikteliğimizi sürdürdüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Pınarbaşı ve Kayseri’mize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

BBP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hayrettin Uslu ise, "Cumhur İttifakı çerçevesinde biz de çalışmalarımızı yaptık ve 31 Mart seçimlerine girdik. 31 Mart’ta ertelenen seçimlerden dolayı genel merkezimizin takdiriyle adaylıktan çekilmemizi rica ettiler. Biz de zararımız olacağına yanlarında olmayı tercih ettik. Genel merkezimizin takdiriyle adaylıktan çekildik. Allah hayırlı, uğurlu etsin" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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