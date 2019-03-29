HABER

DHA DIŞ - Rusya: Fransa ve Belçika istihbaratı, İdlib'de kimyasal provokasyon hazırlığında - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

Rusya'nın TASS haber ajansı,  Fransa ve Belçika istihbaratının İdlib'de Rusya'ya ve Suriye'ye karşı bir provokasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Rusya (DHA) - Rusya'nın TASS haber ajansı, Fransa ve Belçika istihbaratının İdlib'de Rusya'ya ve Suriye'ye karşı bir provokasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Ajans, açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığını duyurdu. Habere göre bakanlık, Fransa ve Belçika istihbaratının temasta olduğu İdlib'deki militanların, Suriye ile Rusya'yı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için yeni bir provokasyon hazırladığını duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, İdlib'deki militanların sivil halka karşı kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı içinde olduğunu, bunun için Fransa ve Belçika istihbaratlarının temsilcilerinin İdlib'e geldiğini söyledi. Kupçişin, Fransız ve Belçikalı istihbarat mensuplarının 'Hayat Tahrir eş-Şam liderleri ve Beyaz Miğferler' temsilcileriyle görüştüğünü; görüşmede, Rusya ve Suriye'nin ‘kimyasal silah kullandığını' gösterecek bir senaryo çekimlerin organizasyonun ele alındığını söyledi.

"Çekimlere katılacak ve kimyasal silah sonucu yaralıları oynayacaklar için kişi başına 100 dolar ödeme belirlendi" diyen Kupçişin, Belçika istihbarat çalışanlarının, daha sonra Rusya'yı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin militanların İdlib'deki silah depolarına hava saldırısının da videosunu çektiğini ileri sürdü.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştu
Mine Koraş gözaltına alındı!Mine Koraş gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındı

Mine Koraş gözaltına alındı!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.