DHA DIŞ - Rusya: Savaş uçağımız, İsveç uçağını 'sınır ihlaline karşı' önledi

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu.
TASS'ın haberine göre Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream isimli 'keşif uçağı', Rus Su-27 uçağının ikazı sonrası sınırdan uzaklaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Rusya'nın paylaştığı görüntüler
Rus Su-27 uçağının kalkışı
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Piste inmesi
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