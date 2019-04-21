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DHA DIŞ - Sri Lanka’da art arda patlamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi.

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi. Patlamalarda 40’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya patlamalarn Kochchikade, Katana ve Batticaloa’daki kiliselerde ve de Colombodaki otellerde meydana geldiğini duyurdu.

İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo ‘daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda şu ana kadar 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Kilise ve otellerdeki patlama sonrası görüntüler

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