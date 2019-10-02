DHA DIŞ- Türk işletmeci, Münihli veganlara kumpir, döner ve tatlılar yapıyor

Almanya, (DHA)- Türk işletmeci, Münih’te 15 yıldır vegan kumpir ve döner yapıyor. Münih şehrinde ilk kumpiri yapan işletmeci olduğunu belirten Hüseyin Saraçoğlu, Türk ve Alman müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Türk işletmeci Hüseyin Saraçoğlu’nun sahibi olduğu Kartoffelkönig (Patates Kralı) isimli büfe, Almanya’nın Münih şehrinde bulunuyor.

Sivaslı işletmeci Saraçoğlu, 15 yıl önce açtığı kafede satışa başladığı ilk kumpir ile kısa sürede beğeni topladığını; daha sonra ise vegan döner ile veganların sayılı ziyaret noktalarından biri olduğunu söyledi.

Çavdar, buğday, arpa ve bezelye karışımından yaptığı dönere yoğun ilgi olduğunu; sağlıklı beslenmek isteyenlerin yine vegan tatlılara rağbet ettiklerini belirten Saraçoğlu, “Sattığımız döner, bizim Seitan döner, yani çavdar, arpa, buğday, bezelye türü şeylerden hazırlanan bir gıda maddesi. İnsanların et ihtiyacını gideriyor. Bunun yanında pastalarımız vegan, sütlaçlarımız vegan, böreklerimiz vegan. Yani anlayacağınız, burada bulunan bütün ürünler insan sağlığı için üretilen ürünler diyebilirim” diye konuştu.