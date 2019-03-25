DHA İSTANBUL - BAKAN KURUM AÇIKLADI: BÜYÜKÇEKMECE'YE MİLLET PARKI VE SOSYAL KONUT GELİYOR

İSTANBUL,(DHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ı ziyaret ederek, Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda esnaflar ile buluştu. Bakan Kurum, ilçeye “Millet Parkı ve sosyal konutö yapacaklarının müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde esnafları ziyaret etti. Programa AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Alışveriş yapan vatandaşlara “bez torbaö hediye eden Kurum, kendini takip eden basın mensuplarına ise tatlı ikram etti.

Daha sonra Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na geçen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Büyükçekmece için Başkan Mevlüt Uysal’ın Büyük bir şans olduğunu belirtti. Ayrıca Büyükçekmece’deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlar için konut projelerini hayata geçireceklerinin ve “Millet Parkı" yapacaklarının müjdesini verdi.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRACAĞIZ"

Büyükçekmece’deki çarpık sanayileşme ve konut ihtiyacına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Maalesef şehirlerimizde, çarpık sanayileşmenin birçok örneklerini görüyoruz. Büyükçekmece’de de bunun örneği var. Şehir içinde kalmış sanayi sitelerini şehrin dışına çıkartarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Büyükçekmece’deki sanayi sitelerinin taşınması veya modernize edilmesi için inşallah 1 Nisan sabahı seçildiğinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve sanayi sitesi esnafına destek olacağız. İstenirse TOKİ’nin yaptığı ya da İller Bankası’ndan ödenek almak suretiyle sizler yapabilirsiniz. Şehirleri, yeşil alanlar için millet parklarının ve sosyal alanların olduğu yeni şehirleşme anlayışıyla planlamak istiyoruz. Bu noktada Büyükçekmece’de Mevlüt Uysal başkanımızın dediği gibi büyük bir sanayi istemiyoruz. Mevcut sanayileri de daha iyi ortamlarda hizmet verebilmeleri için yenilenmeleri gerekiyor. Bu noktada biz, sanayicimizin, esnafımızın ve Büyükçekmece’nin yanındayız. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir’de sosyal konut projelerini gerçekleştiriyoruz. Mevlüt Uysal Başkanım bize Büyükçekmece’de düşük gelirli aileler için sosyal konut ihtiyacının olduğunu söyledi. Burada TOKİ’nin 5 yüz dönüm arazisi var. Büyükçekmece’deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlarımız için konut projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.