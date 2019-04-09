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DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA KORKUTAN DEPO YANGINI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 02:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan kâğıt deposunda gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan kâğıt deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Bayrampaşa Vatan mahallesinde gece saatlerinde çıktı. Eski Kaldırım Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki kâğıt deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevler bir alt katta bulunan depoya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının alt kata sıçraması nedeniyle takviye ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine Fatih, Bakırköy, Davutpaşa ve Eyüpsultan'dan itfaiye ekipleri desteğe geldi. İtfaiye ekipleri, binanın her iki tarafından yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan depolarda bir süre soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri yangın sırasında çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, depoda hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, uzman itfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:
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- Yangının çıktığı iş yeri
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Dumanların çıktığı depo
- Genel ve detaylar

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