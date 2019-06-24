DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

1- ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER UMREYE GİTTİ
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile düzenlenen umre programına katılacak emniyet mensubu şehit yakını ve gazilerden oluşan 131 kişilik kafile kutsal topraklara gitti.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın desteği ile düzenlenen umre programına katılan şehit yakını ve gaziler için İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç katıldı. Kutsal topraklara gitmek için çok heyecanlı olduklarını dile getiren yolcular, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
DARBE GİRİŞİMİNDE AĞIR YARALANMIŞTI
15 Temmuz Darbe girişiminde ağır yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Onay da umreye giden kafile arasında yer aldı. Onay, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oradaki manevi havayı bol bol yaşacağız. Ülkemiz için dua edeceğiz. Bütün insanlık ve Müslümanlar için dua edeceğiz. İnşallah bu yolculukta maneviyat dolup, döneceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan ile görev yaparken ağır yaralandım. Şimdi çok şükür iyiyim. Yürüyebiliyorum. " dedi.
Görüntü dökümü
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-Umreye giden kafileden görüntüler
-Dualar edilmesi
-Polis memuru Mehmet Onay
-kafileden toplu görüntüler
-detay görüntüler
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2- USTA OYUNCU ENİS FOSFOROĞLU İÇİN HALDUN TANER SAHNESİ'NDE TÖREN DÜZENLEDİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYOR-İSTANBUL-DHA
Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende sanatçının kızı Seren Fosforoğlu ve oğlu Eren Fosforoğlu gözyaşlarını tutamadı. Törende İBB Şehir Tiyatroları Gene Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sanatçı Hamdi Alkan, Oyuncu Çiçek Dilligil, tiyatrocu Nedim saban ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunun bulunulmasıyla başlayan tören, Fosforoğlu'nun ailesi ve yakınlarının konuşmasıyla devam etti. Fosforoğlu'nun cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii'nden kılınana cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cenazeden görüntü
-Cenaze üzerine örtülen Galatasaray bayrağı
-Kızı ve oğlunun taziyeleri kabul etmesi
-Törene gelenlerden görüntü
-Kızı ve oğlunun konuşması
-Süheyl Uygur'un konuşması
-Tiyatrocu Nedim Saban'ın konuşması
-Sanatçı Suna Keskin'in konuşması
-Saygı duruşu
-Dua edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
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3- HALİÇ'TEN CESET ÇIKTI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu.
Haliç'te deniz yüzeyinde cesedi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Unkapanı Atatürk Köprüsü ayaklarına çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada denizden çıkarılan cesedin bu sabaha karşı köprüden atlayan kişiye ait olduğu tespit edildi. Üstünden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü dökümü
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-Unkapanı Atatürk Köprüsü
-Köprü ayaklarına çıkarılan ceset
-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cesedin cenaze aracına taşınması
-Genel ve detay görüntüler
-Fotoğraflar
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4 - TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan A.Ç arkadaşını bacağından bıçakladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Cumhuriyet mahallesi 1993 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki arkadaş bir evde buluştu. Arkadaşların arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bağrışma seslerini duyan komşular olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi bacağından yaralanmış şekilde buldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.Ç gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Polis ve sağlık ekipleri
-Yaralının rezidanstan çıkarılması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Gözaltına alınan A.Ç'nin çıkarılması
-Gözaltına alınan A.Ç
-Rezidanstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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