DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1 -KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. DURSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katılıyor. Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler ======================= 2- KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. DURSUN İÇİN GALATASARAY LİSESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ Gökhan ÇELİK - İbrahim MAŞE - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL(DHA)

VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için mezunu olduğu Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Türk Bayrağına sarılı tabutu saat 14.00 sularında Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Burada Dursun'un tabutunun üzerine sarı-kırmızılı Galatasaray Bayrağı da örtüldü. Törene, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile çok sayıda mesai arkadaşı ve tanıdığı katıldı. Törende ilk sözü Dursun'un yakın arkadaşları aldı. Arkadaşları, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

"BİRLİKTE YAPMAK İSTEDİĞİMİZ BİRÇOK PROJE VARDI MASAMIZDA"

Törende konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un, "Memleketin kara yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep birlikte Anadoluyuzö sözleri ile başladı. Bakan Ersoy, "Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu var oluş felsefesiyle yine memleketi için koştururken bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı. Onu son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldiğimiz lisenin önünde dururken, kıymetli mesai arkadaşım Haluk Dursun'u, gençlik heyecanı ile memleket sevdasını harman etmiş, kendisi için ülkesini güzel ve aydınlık bir gelecek düşlerken görür gibiyim. Bir akademisyen, bir bürokrat, bir kültür insanı olarak görev aldığı makamlarda gerçekleştirdiği çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ve ilham olduğu gençlerle düşlerinin çoğunu gerçekleştirdi. Prof. Dursun, Haluk hoca, Haluk abi, Haluk Bey. Çoğunu diyorum çünkü, birlikte yapmak istediğimiz bir çok proje vardı masamızda. Tarihe çok büyük önem veren Haluk Dursun, günceli de yakından takip eder, geleneksel ve çağdaşı özenli bir yaklaşımla buluştururdu. Bilinçli ve donanımlı bir nesil yetiştirme adına bir yandan projeler hayata geçirirken diğer yandan da genç kuşaklarla iletişim kurdu. Dijital medyaya büyük bir ustalıkla dahil oldu. Hem yetişkinlere hem gençlere bu mecrada önemli mesajlar verdi. Geçmiş ile geleceğin birlikte yürümesi için, bu kez günümüzün dilinden tarihi ve kültürel değerlerimizi o sevdiği memleketi dünü ve yarınıyla anlattı." dedi.

"PROJELERİN VE USTA KALEMİNDEN DÖKÜLEN YAPITLARIN HEP GÜVENDİĞİN VE İNANDIĞIN TÜRK GENÇLİĞİNE EMANATö

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden bakanlığımız bünyesinde başarı ile yürüttüğü birçok projeye, Miniatürk projesinden, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirdiği birçok yeniliğe, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı unvanı ile imzasını attığı çalışmalara kadar bu vatan için yaptığı her hizmet için minnettarız. Bir düşün insanı, bir bürokrat ve bir dost olarak ona gönül borcumuz sonsuz. Değerli mesai arkadaşım, kıymetli hocam, üzerine titrediğin bu gençlik bize sevdalısı olduğun bu memleket, projelerin ve usta kaleminden dökülen yapıtların hep güvendiğin ve inandığın Türk gençliğine emanet. Kuzuları daima kollayıp, çakallara kaptırmayacağız. Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin" "BAŞTAN AİLEMİZİN VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Her yönüyle örnek bir kişiliği, bir ağabey, bir devlet adamını ve bu kutsal bayrağın aşığı bir insanı elim bir trafik kazasında kaybetmenin ve ahirete yolcu etmenin vesilesi ile bir aradayız. Hocamız, gerçekten gençliğimizi çok önemseyen onun için her imkanını feda eden bir ağabeyimiz idi. Bizler de onun tabiri ile Dicle'nin kuzularını, çakallara kaptırmama yolunda tüm gücümüzle çalışacağız. Hem bakanlık olarak, hem bireyler olarak onun öğretilerini gençlerimizle birlikte yarınlara taşıyacağız. Başta değerli ailemizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ONU NE KADAR SEVDİĞİNİ GÖRMEK BİZİ DE SEVİNDİRİYOR"

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun da, "Benim babam, herkesin hocası. Haberini aldığımız andan beri herkes benim kadar üzülüyor. Herkesin onu ne kadar çok sevdiğini görmek bizi de sevindiriyor. O her zaman üzüntülü olan insanlardan hoşlanmazdı. Tabii ki devletimiz ve milletimiz ile ilgili bütün önemli şeyleri devlet büyüklerimiz söyledi. Ama onun canı gönülden sevdiği şey gençlerdi. Hep gençlere 'Milleti ve kültürü tanıyın, her şeyi merak edin, çok okuyun, çok gezin' derdi. Sizler de bilenler ve bilmeyenler onu mutlu etmek için okumaya devam edin" şeklinde konuştu. CENAZE HEREKE'DE AİLE KABRİSTANI'NA DEFNEDİLECEK

Son olarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise konuşmasında acı kayıptan dolayı üzüntüleri dile getirdi. Tören okunan Kuran-ı Kerim ver duaların ardından son buldu. Daha sonra Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un naaşı cenaze töreni için Sultanahmet Camii'ne götürüldü. Dursun'un cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.

Görüntü dökümü

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-Kürsü konuşmaları

-Kuran-ı Kerim okunması

-Dua okunması

-Cenazenin araca bindirilerek gönderilmesi ========================= 3 - İMAMOĞLU SARIYER'DEKİ RİSKLİ BİNADA İNCELEMELERDE BULUNDU Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu, bina sakinleriyle konuştu.

Bahçeköy'de 39 dairenin olduğu 9 katlı binanın iki kolonu patlamış, 120 bina sakini tahliye edilerek çevrede bulunan sosyal tesislere yerleştirilmiş, bina da mühürlenmişti. Bina hakkında bilgi alan İmamoğlu, bina sakinleriyle de konuştu. Ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İstanbul'da bu tarz riskli binaların çokluğunun olduğunun farkındayız. 17 Ağustos'un yıl dönümünde yaşanan bu evlerin tahliyesiyle ilgili süreçte baktığımızda gönül ister ki keşke İstanbullunun ruhuna su serpecek, onları mutlu edecek cümleler kurabilsek. Ama ne yazık ki on binlerce riskli bina İstanbul'da vardır. Bununla ilgili çok hızlı yol almamız gerekir." diye konuştu.

"RAPOR BİRKAÇ GÜNE ÇIKACAK, SONRA YOL HARİTASI BELİRLENECEK"

"Burada yaşanan olay ne yazık ki bina ile ilgili riskli bina ön görüsü vardır." diyen İmamoğlu, "Daireler boşaltılmıştır, 39 dairenin oturanlarının büyük bir kısmı Sarıyer Belediye Başkanımızın sağladığı imkanla sosyal tesislerde misafir edilmektedir. Diğer kısımları da ailelere, komşulara ya da akrabalarına dağılmış durumdadır. Rapor birkaç güne kadar çıkacak. Sonra yol haritası belirlenecek." diye konuştu.

İmamoğlu, "Sürecin netleşmesi lazım. Bu manada komşularımızla dertleştik. Büyükşehir ve Sarıyer Belediyesi yetkilileri ile birlikte ortak hem süreci takip eden hem de ailelerin acil ihtiyaçlarına dair bir acil ekip burada bulunduracağız. Ortak masayı kurup en hızlı şekilde vatandaşımızın sorununu çözmekle yükümlüyüz." dedi. "ARKADAŞLARIMIZ BİR KISIM ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

İmamoğlu, 'İBB'nin iştiraki Medya AŞ'den 50 kişinin çıkarıldığı bilgisi var, önümüzdeki günlerde de 50 kişinin çıkarılacağı yönünde iddia var. Bunla ilgili bilginiz var mı?' sorusuna, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyorlar. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanları ile yasal haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BU YANLIŞTAN DÖNERLER"

İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir mantıkta, demokrasini teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı almak öyle göz çevirmeyle olmaz. Kimsenin sınırsız yetkisi yoktur. Var gibi davrananlar olur ama ülkeye çok şey kaybettirirler. Kendileri zaten kaybetmiş olur, zaten kaybediyorlar. Milletin iradesini yok saymak çok büyük bir hatadır. Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız. Böyle olmaz bu iş. İnsanlar milli iradeye dönük güveni kaybederler. Çok üzücüdür. Şiddetle kınıyorum, karşısındayım. İnsanların eğer bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar ama öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da. Umarım bu yanlıştan dönerler. Tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler."

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu açıklama

-İmamoğlu'nun vatandaşlarla konuşması

-İmamoğlu'nun bina hakkında bilgi alması

-Genel ve detaylar ===================== 4- AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GECE KULÜBÜ SALDIRISI KAMERADA Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

Fatih Aksaray'da gece kulübüne gelen 7 şüpheli, çıkan tartışma sonucu içerideki kalabalığa ateş açtı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şüpheliler polis ekiplerinin 2 ilde yaptığı operasyonla yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, Aksaray'da bir gece kulübünde 16 Haziran'da saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübüne araç ve motosikletlerle gelen 7 kişi, tartıştıkları çalışanlar ile içerideki kalabalığa ateş açtılar. Gece kulübü çalışanı Recep Ö.(29) vurularak hayatını kaybetti. Gece kulübü sahibi Sinan Y.(37) ve oğlu olduğu öğrenilen Volkan Y.(20) ile içeride bulunan Ercan D.(20) yaralandı. Şüpheliler kaçarken geldikleri aracın bagajından çıkardıkları pompalı tüfekle dışarıdan da kulübe ateş ettiler.

2 AYRI İLDE YAPILAN OPERASYON SONUCU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma sonrası şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden Tahir K.(35) Tekirdağ'da 16 Ağustos Cuma günü ekiplerin yaptığı operasyon sonucu yakalandı. Ekipler, hemen ardından İstanbul'da yaptığı operasyonla Zafer M.(19), Yusuf M.(24), Oğuzhan A.(25), Yunus T.(20), Samet Y.(19), Ramazan D.(19) isimli şüphelileri yakaladı. Polislerin yaptığı soruşmada yakalanan Tahir K.'nın 3 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grup iki motosiklet ve otomobille gece kulübünün önüne geliyor ve durdurdukları araçlarından iniyorlar. Birkaç kişinin karşıladığı grup gece kulübüne giriyor. Ardından bir kişi hızla dışarı çıkarak otomobilin bagajında bulunan silahlı alıp gece kulübüne doğru yürüyor. Olay sonrası gece kulübünden hızla çıkan grup, geldikleri otomobile binerek uzaklaşıyor. Gece kulübünün önünde bir grubun yaralanan kişi ile ilgilendikleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Otomobil ve motosikletlerle gelen grup

-Birkaç kişinin grubu karşılaması

-Grubun gece kulübüne girişleri

-Bir süre sonra bir kişinin dışarı çıkarak otomobilden silah alması

-Silahla gece kulübüne doğru yürümesi

-Grubun hızla dışarı çıkarak otomobillerine binip uzaklaşmaları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ======================= 5 - (ÖZEL) EVSİZLERİN KALDIĞI BOĞAZ MANZARALI YEŞİLLİK ALANDA YANGIN Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın çıktı. Turistler, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Bir itfaiyecinin gördüğü manzarası karşısında "Boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu.

Gümüşsuyu'nda evsizlerin kaldığı yeşillik alanda yere serilen yataklardan birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yerleşkesinin bulunduğu duvar dibinde çıkan yangın ot ve çalılara da sıçradı. Yeşillik alandaki yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, alev alan yeşillik alanı söndürdü. Bu sırada yoldan geçen bir tur otobüsündeki turistler itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Olay yerine gelen bir itfaiyeci de evsizlerin kaldığı yerden boğaz manzarasını görünce "Kuytu köşe yeri de güzelmiş, boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu.