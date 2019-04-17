DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- MALTEPE'DE OY SAYIMI TAMAMLANDI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda bin 89 sandıktaki yeniden oy sayım işlemi tamamlandı. Birleştirme tutanakların sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na verileceği öğrenildi. Görüntü dökümü:

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-Kalabalıktan görüntü

-Detaylar 17.04.2019 - 00.57 Haber Kodu : 190417004

16.04.2019 - 22.07 Haber Kodu : 190416221 2- DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLEN SİHA İLK TEST UÇUŞUNU YAPTI İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), donanma adına ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.

BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA'lardan donanmaya 10 adet teslim edildi. Test uçuşlarına başlayan SİHA'lar bundan böyle "Mavi Vatan"ı 24 saat aralıksız gözleyip, olası tehlikelere karşı önleme ve müdahale görevi yapacak.

Donanma adına yapılan ilk test uçuşunu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaştığı videoya "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. 'Bismillah Vira' dedi" açıklamasını da ekledi.

Bu son teslimatlarla birlikte TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının sayısı 80'e yükseldi. Afrin Harekatında da görev alan Bayraktar İHA ve SİHA'ları toplamda 90 bin saatlik uçuş gerçekleştirmiş oldu.

Göründü Dökümü:

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-İlk test uçuşu görüntüsü 16.04.2019 - 21.22 Haber Kodu : 190416220 ===================================== 3- İMAMOĞLU: SÜREÇ YSK'NIN ÖNÜNDEDİR, BU AKŞAM SAYIM BİTİYOR Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Can ÖZER /İSTANBUL(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği seçim kurulunun, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun tutanağını netleştirip 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'na Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri eşlik etti. "BİZ BİRBİRİMİZİN BU MİLLET ADINA YOL ARKADAŞIYIZ"

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde belki de en önemli süreçlerinden bir tanesini yaşadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

Süreç Yüksek Seçim Kurulu'nun önündedir. Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği seçim kurulunun, İstanbul il seçim kurulunun tutanağımızı netleştirip 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır. Ben bu şehre hizmet etmeye geldim. Bu ülke Ankara'daki hükümeti seçti mi, seçti. Oy verirsin, vermezsin. Sayın Cumhurbaşkanına oy verdi mi, verdi. Ben İstanbul'a Belediye Başkanı olarak seçildim mi, seçildim. Sayın Cumhurbaşkanının da Ankara'da görevi var mı, var. Biz birbirimizin bu millet adına yol arkadaşıyız.

"HİÇ KİMSENİN İBADETİNDE BİR EKSİKLİK, BİR EŞİTSİZLİK OLMAYACAK"

İmamoğlu, "Herkesin inancına, ibadetine saygı gösteren bir anlayış olacağız. Bu şehirde kimin inancı neyse eşit olacak. Bu şehirde hele hele Şişli'de Hristiyan vatandaşımız da var, Ermeni vatandaşımız da var, hepsi bizim vatandaşımız, hemşerimiz. Azınlık diye bir kavram yok. Bu şehirde, bu ülkede Alevi vatandaşımız var, Sünni vatandaşımız var. Cemevi de bizim, camii de bizim. Hiç kimsenin ibadetinde bir eksiklik, bir eşitsizlik olmayacak." ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Şişli Belediyesi önünden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

- Ekrem İmamoğlu'nun konuşması 16.04.2019 - 20.36 Haber Kodu : 190416219 =========================================== 4- BAYRAM ŞENOCAK: MAZBATANIN BU SÜREÇ İÇİNDE DÜZENLENMEMESİNİ TALEP ETTİK Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ak Parti İl Binası girişinde açıklamalarda bulunan Bayram Şenocak, "31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi noktasında Yüksek Seçim kuruluna bugün dilekçemizi vermiş olduk. Maltepe'de şu anda sayımı devam eden bir ilçe. Bununla alakalın ne zamana biteceği belki belli değil ama bittikten sonra birleşme tutanağında neticeye bağlanma ihtimaline karşılık bizde bu sürecin daha şeffaf bir şekilde yönetilebilmesi anlamında bizim itirazımızı, YSK'ya vermiş olduğumuz itirazın sonucu görülene kadar biz de diyoruz ki, kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanma adına, daha şeffaf bir döneminde yaşanabilmesi için mazbatanın bu süreç içinde düzenlenmemesini talep ettik. YSK bu noktada süreç içinde yapacağı değerlendirmeler sonucu vereceği karara biz parti olarak sonuna kadar saygılıyız. Sürecin en şeffaf şekilde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

"BUGÜN GELİNEN NOKTADA 13 BİN KÜSURLU SAYILARI KONUŞUYORUZ"

Bayram Şenocak, "Bu süreç içinde kanunun bize vermiş olduğu itirazların belirli aşamalarını kullanarak bugüne kadar yerine getirdik. Geçersiz oyların sayımı gibi. Hatta biz yapmış olduğumuz müracaatlarda şunu istedik. Burada bazı organize işlerin daha da net bir şekilde milletimizin kullanmış olduğu her bir oyun kıymetli olduğunu milletimize de hissettirebilme anlamında bu sürecin daha şeffaf bir şekilde yönetilmesini talep ettik. Bununla alakalı da biz oyların tümünün sayılmasını talep etmiştik. Eğer bu süreç içinde bizim ilk akşam yapmış olduğumuz değerlendirmede 3 bin 870 sayısından bahsetmiştik. Bugün aynı karardayız. Bizim için hiçbir şey değişmedi. Emin olun, bu süreci tam olarak değerlendirdiklerinde, o gün biz itirazımızı yapmış olduğumuz zaman, bu süreç tam olarak değerlendirilmiş olsaydı, tüm sandıkların bu anlamda sayımı gerçekleştirilmiş olsaydı, biz yine bu işlemin lehimize sonuçlanacağına kesinlikle inanıyorduk. Bugün de yapılan açıklamalara bakarsanız süreç içinde de yapmış olduğumuz açıklamalara bakarsanız gelinen sayı ilk günle son gün arasındaki değerlendirmeyi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şu anda 30 binlerde başladıkları sayıları hatırlıyorsunuz. Her gün, değişik değişik sloganlarla çıktılar sahaya. Bugün gelinen noktada 13 bin küsurlu sayıları konuşuyoruz. Aradaki geçersiz oylar ve diğer birleştirmelerle beraber ciddi bir sayı oranının azaldığını ve ciddi bir yaklaşımı görmüş bulunmaktayız." diye konuştu.

TAKDİR YSK VE İL SEÇİM KURULUNDA BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE

Bayram Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü:

Onun için biz de diyoruz ki, eğer bu süreç içinde oyların tümü sayılabilmiş olsaydı biz inanıyoruz ki, ilk akşam bizim söylediğimiz sonuç lehimize sonuçlanmış olurdu. YSK'nın takdiri o gün o şekildeydi. Biz de kanunun bize vermiş olduğu hakkı bugün yine dediğimiz üzere kullanıyoruz. Bugün YSK'ya seçimin iptali ve yenilenmesi noktasında yapmış olduğumuz başvuruya istinaden de yine bunun yanında bunları gerekçe göstererek il seçim kuruluna biraz önce yapmış olduğumuz müracaatta da dönemin daha şeffaf bir şekilde kamuoyunun bu anlamda süreci iyi analiz edebilmesi anlamında mazbatanın YSK'nın değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini talep ettik. Takdir YSK ve il seçim kurulunda bundan sonraki süreçte. "SEÇİM KURULLARINDA, SANDIKLARDA OTURAN MEMURLARDA BU ANLAMDA ŞEFFAFLIK NOKTASINDA BİR SIKINTI VAR"

Bayram Şenocak, "YSK'ya vermiş olduğumuz dilekçelerdeki örneklerinde bellidir. Burada seçim kurullarında, sandıklarda oturan memurlarda bu anlamda şeffaflık noktasında bir sıkıntı var. Kamuoyu bu anlamda tam olarak şeffaflığı kendinde hissedemeyecektir. Biz de diyoruz ki bu süreç bu noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçle alakalı da daha şeffaf bir büyükşehir noktası… İnsanların zihninde yönetecek kişinin, kim yönetecekse bu anlamda kafalarda soru işareti bırakılmamasını biz talep ediyoruz. Bu süreçte yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde ben inanıyorum ki, kamuoyunun daha sağlıklı düşünebileceği bir seçim süreci olmasını talep ediyoruz. Eğer YSK bu noktada cevabını verdiği zaman seçimlerin iptalini ve yenilenmesini sağlarsak bu anlamda biz de milletimizle beraber süreci en iyi şekilde, şeffaf bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.