DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI (1) Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor. Görüntü Dökümü:

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-Yaralının görüntüsü

-Olay yerinden detaylar 10.09.2019 - 11.45 - Haber Kodu : 190910068 ====================== 2- AVCILAR'DAKİ KAZADA "FISKİYE" İDDİASI (Ek görüntülerle geniş haber) İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

AVCILAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aştı, karşı şeritte yan yatarak durdu. Görgü tanıkları 3 kişinin yaralandığı kazaya fıskiyeden yola akan suyun neden olduğunu öne sürdü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nden Esenyurt yönüne giden 34 UV 0972 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak karşı şeride geçti. Otomobil burada yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Görgü tanıkları yol kenarında çimleri sulamak için açılan fıskiyelerden yola akan suyun neden olduğunu öne sürdü

KAVŞAKTAKİ FISKİYELER

Kazanın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre geride, yerde bulunan suların üstteki kavşakta dikili ağaç ve yerdeki çimlerin sulanmasında kullanılan fıskiyeden geldiği dikkat çekti. Günün erken saatlerinde sulama sisteminin devreye girmesinin ardından, toprağın suya doyması veya fıskiyenin yönünün tam ayarlanmaması sonucu suyun hemen alttaki yola aktığı iddia edildi. Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Aracı kaldırma çalışmaları

-Bir görgü tanığı kazaya 100 metre kadar gerideki suyun neden olduğunu öne sürerken

-Araç trafiği yoğunluğu

-Kazaya neden olduğu öne sürülen yerdeki ıslaklık

-Kavşağın üzerindeki fıskiye sisteminin bulunduğu ağaç ve çimlerin bulunduğu alanın görüntüleri 10.09.2019 - 11.51 - Haber Kodu : 190910071

10.09.2019 - 09.45 - Haber Kodu : 190910015 3- AVCILAR'DA SÜRÜCÜ ADAYININ EĞİTİM ARACIYLA KAZASI KAMERADA Haber: Sevda SARIKAYA - İSTANBUL (DHA)- AVCILAR'da, sürücü adayının kullandığı otomobil kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Firuzköy Mahallesi'nden 21 Temmuz'da meydana geldi. Sürücü adayı, eğitim amacıyla kullandığı otomobille yola çıkarken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da çevredekilerin gözleri önünde takla atarak yol kenarından aşağıya düştü. Araçtakilerin yardımına ise çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücü adayları koşuyor. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü adayının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sürücünün araçla yola çıkması

-Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi

-Aracın kaldırıma çıkması

-Takla atması

-Çevredekilerin yardıma koşması 10.09.2019 - 11.47 - Haber Kodu : 190910069 4- SARIYER'DE POLİSİN ARAÇTAKİ GİZLİ BÖLMEDE UYUŞTURUCUYU BULMASI KAMERADA Haber: Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA)

Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.

Olay Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemede aracın havalandırma bölümüne gizlenmiş bir miktar kokain ele geçirdi. Havalandırma ünitesine özel bir mekanizma ile çalışan gizli bir bölme yapan zanlıların bu şekilde uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi. Polisin gizli bölmeyi bulması ve uyuşturucuyu çıkartması kameraya yansıdı. Görüntü dökümü:

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- Polisin araç içinde gizli bölmeyi açması 10.09.2019 - 11.47 - Haber Kodu : 190910070 5- YEŞİLÇAM'IN USTA İSMİ SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ (1) Haber: İSTANBUL,(DHA)

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Süleyman Turan 83 yaşındaydı.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV 10.09.2019 - 11.02 - Haber Kodu : 190910044

10.09.2019 - 11.10 - Haber Kodu : 190910051

10.09.2019 - 11.20 - Haber Kodu : 190910058 6- İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: (CUMHURBAŞKANININ DAVETİ) ELBETTE Kİ KATILACAĞIZ Haber: İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 'Ankara'ya gidecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette ki şehirlerimizin bütün aslında büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki... Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu açıklama 10.09.2019 - 11.17 - Haber Kodu : 190910055_ ======================= 7- İMAMOĞLU, ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMELERİ DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de bir okulda kırtasiye malzemeleri dağıtım törenine katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenibosna'da bulunan Emir Sultan Ortaokulu'nda öğrencilere kırtasiye dağıtım törenine katıldı. İBB tarafından okulların taleplerine göre verilen kırtasiyeler için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, 'Eğitim-öğretim dönemimiz hayırlı olsun. Emeği geçecek tüm eğitim kadrosuna başarılar dileklerimi yeniliyorum. Anne, babaları sevgi ve saygıyla selamlarkan tüm gençlerimizi de kucaklıyorum' diye konuştu. İmamoğlu konuşmanın ardından öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbetin ardından İmamoğlu iki sınıfa girerek öğrencilerle buluştu. Görüntü dökümü:

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-Törenden görüntü

-İmamoğlu konuşma

-Öğretmenlerle sohbet

-Sınıflara girmesi

-Detaylar

========================== 8- LİSEDE YENİ ÖĞRENCİLERE SİMİT ATMAYA İNCELEME Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği sosyal medyada tepki çekti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme başlattı. Bazı öğrenciler, "Armamızda martı olduğu için yeni başlayanlara simit atmak gelenek. Bayat simitleri atıyoruz" derken, sosyal medyadaki eleştirilerde de simitin nimet olduğu, yerlere atılmaması gerektiği yorumları yapıldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu yer aldı.

Her yıl tekrarlandığı belirtilen geleneği sosyal medyada eleştirenler, simitin nimet olduğunu, yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savundu. Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığını belirterek, bunun yeni başlayan öğrencilere 'hoş geldin' merasimi olarak bir gelenek şeklinde sürdürüldüğünü dile getirdi. Bu kişiler ayrıca, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülerek temizlendiği belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." denildi.

ÖĞRENCİLER SİMİT ATMA GELENEĞİNİ ANLATTI

Kadıköy Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci: '"Okulun simgesi martı olduğu için, bildiğiniz üzere de martılara simit atılır. Biz de yeni gelen öğrencilere, hazırlık sınıflarına 'martı' diyoruz. Yeni martılar. Öyle oldukları için biz de onlara simit atıyoruz. Atılan simitler genelde bayat oluyor. Sosyal medya üzerinden temizlik işçilerine çok yüklendiler ama toplanan simitler sokak hayvanlarına veriliyor. "dedi.

Öğrenci Yiğit Divriklioğlu da, "'Simit atma olayı bizim eskiden beri devam eden bir geleneğimiz. Ben bu okula gelmeden önce de bu geleneğin olduğunu biliyordum. Okulda böyle bir geleneğin olması beni mutlu etmişti. Biz bu simitleri önceden topluyoruz. Kurumuş ve bayat simitleri alıyoruz biz. Daha sonrasında toplanan simitler çöpe değil martılara atılıyor. Hiçbir öğrencinin canı yanmıyor. Biz bunu ne vahşet için ne de öğrencilere zarar gelmesi için yapıyoruz. Kesinlikle israf olmuyor. Zaten kurumuş ve bayat simitleri kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Bu bizim bir geleneğimiz. Okulumuzun simgesi martıdır. Biz de yeni gelen yavru martılarımızı bu şekilde karşılıyoruz. " dedi.

Okul yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken,bazı görevlilerin öğrencilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle röportaj yapılmasını istemediği görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Sosyal medyadaki görüntüler

-Öğrencilerin simit atmaları

-Aktüel görüntüler

-Okuldan görüntü

-Okuldaki pankarttan görüntü

-Öğrencilerin okula girmesi

-Görevlilerin görüntüsü

-Öğrencilerle röp

-Genel ve detay görüntüler 10.09.2019 - 10.30 - Haber Kodu : 190910027 9- CİNAYET ZANLISI MİLLİ KİCK BOKSÇU VE ARKADAŞI TUTUKLANDI Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)

Kadıöy'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve bir arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kadıköy'de önceki gün kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik Karakaya., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik Karakaya'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berke Şahin ve Tevfik Karakaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi 10.09.2019 - 09.47 - Haber Kodu : 190910016 10- OYUNCU MEHMET ASLAN'IN "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI *TANIK: MEHMET ASLAN TELEFONUNU ARACINA GÖNDERDİ Haber: Özden ATİK- Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA

Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan oyuncu Mehmet Aslan'ın yargılandığı davada, tanık dinlendi. Söz konusu tweetlerin paylaşıldığı gece Mehmet Aslan'ın bulunduğu mekanın sahibi tanık Ahmet Önder Öztarhan, Aslan'ın telefon çekmediği için telefonunu aracına gönderdiğini belirtti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Duruşmada, paylaşımların yapıldığı gün Mehmet Aslan'ın bulunduğu gece kulübünün sahibi Ahmet Önder Öztarhan tanık olarak dinlendi. Tanık Öztarhan, "Mehmet Aslan olay günü sakin bir yer istedi. Mekanın en dip kısmını onlara ayırdım. Orada telefon çekmez. Gelen müşterileri bu konuda uyarıyoruz. Çoğu bara ya da aracına gönderiyor. Mehmet'e de bu uyarıyı yaptım. O da garsonlardan biri vasıtasıyla aracına gönderdi" dedi. Sanık Mehmet Aslan'ın avukatı, esas hakkındaki savunmayı yapmak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.