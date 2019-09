DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

"SES KAYITLARINI CİDDİYE ALIP SOKAKLARDA YATANLARI GÖRDÜK"

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Çoğumuzun Whatsapp grupları var yani biz iletişimi bilgiyi oradan alabiliyoruz. Deprem de bizim biraz korkularımıza hitap ediyor, bilinç altımıza doğrudan etki ettiği için insanları korkutan her şey aslında bilinç altına doğrudan etki eder. Dolayısıyla sosyal medyada böyle bir haber gördüğünde insanlar dikkat ederseniz hemen sokaklara fırlamaya başladılar hatta gerçekten oradaki ses kayıtlarını ciddiye alıp sokaklarda yatanları da gördük. Hatta bundan sonra da bu tarz ses kayıtları çıkacak ki İstanbul Valiliği bununla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldığını ifade etti. 2 ses kaydının daha yoğun bir şekilde yayılmasının temel sebebi özellikle Whatsapp gruplarıdır" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN HER İÇERİK DOMİNO ETKİSİYLE HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR"

Sosyal medyadaki her bilginin teyide muhtaç olduğunu da belirten Doç. Dr. Kırık, şöyle konuştu: "İletişim şebekelerinin çökmesinden sonra, özellikle veri aktarımı devam etti ve insanlar sosyal medyadan bilgileri almaya başladılar. Sosyal medyada paylaşılan her içerik domino etkisiyle bir anda hızlı bir şekilde yayılabiliyor, özellikle viral etki diye tabir ettiğimiz sosyal medyada, Whatsapp gruplarında ve diğer sosyal paylaşım ağlarında herhangi bir içerik hemen insanlar tarafından ilk ben paylaşayım denilerek gönderiliyor. Özellikle burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken nokta teyit etmedikleri, gerçekliğini bilmedikleri hiç bir görüntüyü paylaşmamaları ve göndermemeleri. Gönderdikleri içerikler bir anda bir algı oluşturuyor ve kötü niyetli olan insanların ekmeğine bal sürüyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta öncelikle devletin resmi kurum ve kuruluşlarından bu bilgilerin mutlak süratle teyit edilmesi ve teyit edilen her içeriğin paylaşılması büyük önem arz ediyor."