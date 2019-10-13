DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- BAŞI KEPENGE SIKIŞAN KEDİ DİĞER KEDİ SAYESİNDE KURTARILDI... O ANLAR KAMERADA -Eyüpsultan'da bir kedinin başı kepenge sıkıştı. -Sıkışan kediyi kurtaramayan diğer kedi, yakındaki bakkal dükkanının camlarını tırmalayıp, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayınca, bakkalın dikkatini çekti. Kediyi takip eden bakkal, çevredekilerin de yardımıyla kediyi kepengin altından çıkardı. -O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)

Eyüpsultan'da, bir dükkanın kepengine başı sıkışan kediyi, bir başka kedi defalarca çekerek kurtarmaya çalıştı. Çabası sonuç vermeyen kedi, kendisine her sabah yemek veren bakkalın dükkanı önüne gitti. Dükkanın camlarını tırmalayan, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayan kediyi takip eden bakkal, kepenge sıkışan kediyi gördü ve çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bakkal Recep Fırıncı, "Sıkışan o kedi, bunu (kurtaranı) 2 gün önce dövmüş, parçalamıştı, zor ayırmıştık" dedi.

Olay, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir kişi ekmek arabasıyla geldiği iş yerinin otomatik kepengini açarak içeriye bir kasa ekmek bıratı, ayrılırken de kepengi kapattı. Bu sırada sokaktaki bir kedi, ekmek kokusunu alarak iş yerine girmek istedi. Girerken de kapanan kepengin altına kafası sıkıştı. Sıkışan kedi kurtulmak için can havliyle çırpınırken, sokaktaki bir başka kedi ona yardım etmeye geldi. Birkaç hamle yaptıktan sonra kurtaramayacağını anlayan kedi esnafın etrafında miyavlayarak onun sıkışan kediyi görmesini sağladı. Bakkal Recep Fırıncı, sıkışan kediyi kurtarmak için kepengi kaldırmaya çalıştı. Tek başına başaramayınca börekçilik yapan Ali Ökçü ile yoldan geçen bir kişi Recep Fırıncı'ya yardım etti. Üç kişi kepenkleri kaldırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İKİ GÜN ÖNCE KENDİSİNİ DÖVEN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Recep Fırıncı, "Her sabah olduğu gibi kediye yemeğini verip içeri girdim. Bir süre sonra kedi yerine durmayarak camlara tırmanıyor. Bir daha oturdum, kedi yine tırmandı, miyavladı falan. Yerinde durmuyor bir aşağı bir yukarı gidiyor. Sıkışan o kedi de bunu 2 gün önce dövmüş, parçalamıştı, zor ayırdık. Bu kedi de onu kurtarmaya çalışıyor, çekiyor, çekemiyor. Kedinin kafa içeride vücut dışarıda. Kepenk de elektrikli, kalkmıyor. Kedi olduğu yerde takla atıyor. Bu kedi de yardım ediyor, geliyor çekiyor. Börekçi arkadaş ile gelen bir kişiyle daha kepengi kaldırdık, kedi kurtuldu. Ama 10 dakika yattı öyle nefes aldı. Görüntülerde gördüğümüz gibi ekmekçi ekmeğini bırakıyor. Kedi ekmeğin kokusunu alıp girmek istiyor" dedi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, fırıncı işyerine ekmek bıraktıktan sonra ayrılıyor. Sokakta bulunan kedi içeri girmeye çalışırken kapanan kepengin altına kafası sıkışıyor. Kedi, kurtulmak için çabalarken bir başka sokak kedisi onu kurtarmak için hamlelerde bulunuyor. Diğer kedi sağa sola koşarken esnaf gelip kepengi kaldırmaya çalışıyor. Esnafı gören komşuları da gelerek kepengi kaldırıp kediyi sıkışığı yerden kurtarıyorlar. Kurtarma sırasında diğer kedi, kepeng kaldırılana kadar orada bekliyor. Kurtulan kedi ise, hızla başka bir noktaya gidiyor. Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Kedinin sıkışma anı

-Diğer kedinin yardıma koşması

-Esnafın yardıma koşması

-Kedinin kurtarılması

-Aktüel görüntüler

-Olayın meydana geldiği iş yeri

-Esnaflar ile röp ( Bakkal Recep Fırıncı ve börekçi Ali Ökçü)

-Yardıma koşan kedinin görüntüsü

-Genel ve detaylar 13.10.2019 - 12.17 - Haber Kodu : 191013056 (ÖZEL)

2- HIRSIZLARI ATILAN KOVA, TABURE VE BİDON DA DURDURAMADI

- Bahçelievler'de hırsızlar ne atılanlara ne de görüntüleyenlere aldırış etti. Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , DHA

Bahçelievler'de bilgisayar malzemesi yüklü minibüsü soyan hırsızlar, ne kendisini görüntüleyen vatandaşa ne de engel olmak isteyenlerin fırlattıklarına aldırış etti. Yaklaşık 35 bin lira değerinde bilgisayar malzemesi çalan hırsızların o anları saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. HIRSIZLARI GÖRDÜ KAYDA GİRDİ

Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Bilgisayar malzemesi satan Hacı Mehmet Özer, malzeme yüklü minibüsünü evinin önüne park etti. Evinde uyuyan Özer'in minibüsünün yanına saat 07.30 sıralarında çalıntı plaka taktıkları belirlenen araçlarıyla yüzü maskeli hırsızlar geldi. Araçta bulunan 4 hırsızdan iki hırsız araçtan inerek minibüsün bagajını açtı ve malzemeleri kendi araçlarına yüklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Canberk Umut adlı vatandaş hırsızları fark etti. Bağırarak çevredekileri uyaran Umut, cep telefonunu da çıkararak hırsızları görüntülemeye başladı. Alarm sesine ve bağrışmalara uyanan minibüs sahibi Özer de önce balkona çıktı, ardından hırsızları durdurmak için aşağıya indi.

ELLERİNE NE GEÇİRDİLERSE FIRLATTILAR

Balkona çıkan Özer ve eşi hırsızları durdurmak için ellerine geçirdikleri plastik tabure ve su bidonunu hırsızlara doğru attı. Bir başka bina sakini de elindeki şişeyi hırsızlara doğru savurdu. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızlar, bağrışmalara ve kendilerine fırlatılanlara aldırış etmeden yaklaşık 35 bin lira değerindeki bilgisayar malzemesini araçlarına yükledi. Araçlarına binerek kaçan hırsızlara bu sefer de bir temizlik işçisi engel olmak istedi. Elindeki plastik çöp kovasını hırsızların aracının önüne atan temizlik görevlisini de atlatan hırsızlar, hızla olay yerinden kaçtı.

"HİÇ UMURSAMADILAR"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Hacı Mehmet Özer, "Sabahın 7 buçuğunda alarm sesiyle uyandım. Bağırdım hiç umursamadılar. Arabayı boşaltmayı sürdürdüler. Çevredeki insanlar da toplandılar. Onları da kale almadılar. Bilgisayar malzemesi yüklüydü. 30-35 bin lira zararım var. İlk balkona çıktım sonra aşağı koştum ama kaçtılar. Şişe attım, sehpa attım, yine komşulardan da şişe atanlar oldu. Temizlik işçisi de çöp arabasını önüne attı, kaza yapıyordu ama onu da atlattı, kaçtı" dedi. Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı cep telefonu görüntüsü

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Hırsızların araçlarıyla gelişi

-Malzemeleri araca yüklemeleri

-Tabure atılması

-Hırsızların araçla kaçışı

-Vatandaşların toplanışı Aktüel görüntüler:

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-Malzemeleri çalınan Özer ile röportaj

-Sokaktan görüntü

-Binalardan görüntü

-Genel ve detaylar 13.10.2019 - 10.10 - Haber Kodu : 191013021

======================== 3- PENDİK'TE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ -KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. 15 yaşındaki çocuk gözaltına alınırken, kaza anı da kameraya yansıdı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı belirtilen minibüs, iddiaya göre aşırı hızla ilerlerken bisikletiyle yoldan geçmekte olan Zafer Öztürk'e çarparak altına aldı. Minibüsün altında sürüklenen yaşlı adam, yol kenarına savruldu. Minibüs park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zafer Öztürk, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Mahalle sakini Mustafa Güler, "Birden 'küt' diye bir ses geldi. Bir baktım adam havalandı ve sonra yere düştü. Üzerinden bir daha geçti adamın. Hemen olay yerine koştuk ve ambulansa haber verdik. Yaralı yerde kanlar içinde baygın halde yatıyordu" dedi. Bir başka mahalle sakini Murat Çavdar ise, "Olayın başlıca sebebi aşırı hız. Kullanan kişinin de ehliyeti yok ve yaşı da tutmuyor. İki genç çocuk vardı minibüste. Yolda hız kesici bir kasiste olmadığı için çok süratli bir şekilde bisikletli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarptı. Hepimiz panik yaşadık. Ambulansı aradık. Yetkililerden buraya hız kesici set yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Minibüsü kullanan 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Minibüsün bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası olay yeri görüntüleri vatandaşların cep telefonuyla kayıt edildi. Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Cep telefonu görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan bisikletin görüntüsü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar 13.10.2019 - 09.38 - Haber Kodu : 191013012 4- ACUN ILICALI ÖLÜMDEN DÖNDÜ *"Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" İSTANBUL,(DHA)- Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı'nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan aracın olay yerinde çekilmiş fotoğrafları 13.10.2019 - 10.57 - Haber Kodu : 191013030 (ÖZEL)

5- PENDİK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI * Kaza sonrası can pazarı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA

Pendik'te takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kurnaköy Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 34 VR 4571 plakalı otomobil, taklalar attıktan sonra yan yattı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobil kaza sonucu hurdaya döndü.

Kazayı görerek yardıma gelen Tuncer Şahin, "Yoldan çıktıktan sonra taklalar atmaya başladı. 4-5 takla attıktan sonra yan yattı. Bir aile vardı araçta. 2'si çocuk 4 kişi. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların görüntüsü

-Yerdeki çocukların görüntüsü

-Jandarma ve ambulans görüntü

-Takla atan aracın görüntüsü

-Aracın kaldırılması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar 13.10.2019 - 11.46 - Haber Kodu : 191013045 ===================== 6- KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNİN PARÇALARINI YOLDAN TOPLADI Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA

Avcılar'da direksiyon başında uyukladığı öne sürülen sürücü D-100 karayolunda direğe çarptı. Savrulan otomobil yol ortasında dururken, sürücü bir süre sonra yola dağılan parçalar ve yerinden çıkan sağ lastiğini toplayarak aracına yükledi.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. D-100 karayolunda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden Salim Adem Sarıkoç, kullandığı 34 KJ 3875 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, yaklaşık 200 metre ileride yolun ortasında durdu. Sağ ön tekerleği kopan otomobili kullanan Salim Adem Sarıkoç, açılan hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından yol kenarında bir süre bekleyen polis ve yakınlarını arayan Sarıkoç, ilk yardım çantasını kaza yapan aracın 150 metre kadar gerisine bırakarak, olası yeni kazaları önlemeye çalıştı. Sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken Sarıkoç, daha sonra kazanın etkisiyle koparak savrulan bazı araç parçalarını da toplayarak otomobilin bagajına koymaya çalıştı. Salim Adem Sarıkoç, kopan ve yan yola savrulan sağ lastiğini ve aksı ile birlikte taşıyarak otomobilin yanına götürdü. Yapılan testte alkolsüz olduğu belirlenen, polislere, "Direksiyon başında uyukladım" dediği belirtilen sürücü, aracın halini cep telefonu ile görüntüledi. Sarıkoç daha sonra kaza yerine gelen bir yakını ile birlikte hurdaya dönen otomobilinin yüklendiği çekiciye binerek kaza yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobilden görüntü

-Alınan önlem

-Sürücünün araç parçalarını ve kopan lastiği toplayıp taşıması

-Polisin yolda önlem alması

-Sürücüye yapılan alkol testinden görüntü

-Sürücü aracının halini görüntülemesi

-Kaza yapan araç çekiciye yüklenmesi

-Sürücü ve yakını yüklenen otomobil ile birlikte çekiciye binmesi

-Genel ve detaylar ===================== (ÖZEL)

7- BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU Haber- Kamera: Şahin BOZKURT - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, DHA

Büyükçekmece rampasından aşağı patenleriyle inen gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamarasına yansıdı. Araçların arasından aldırış etmeden geçen gençler yaklaşık 60 km hıza ulaştı. Büyükçekmece D-100 yan yolda patenli 4 genç, arkalarından gelen araçlara aldırmadan yol aldı. Yokuş aşağı doğru yaklaşık 60 km hıza ulaşan gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli virajlara aldırış etmeden yokuş aşağı inen gençler, sağ şeritteki trafiğin yoğunlaşması üzerine ters şeride girdi. O anlar araç içinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yokuş aşağı patenle inen gençler

-Gençlerin virajlarda hızlanması

-Patenli gençlerin ters şeride geçmesi

-Genel ve detaylar 13.10.2019 - 10.28 - Haber Kodu : 191013023 8 - SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ, İSTANBUL DHA

Almanya Hannover Türk Engelliler Derneği, engelliler için Silivri Belediyesi'ne bir TIR dolusu medikal malzeme yardımında bulundu. Malzemeleri teslim alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz , "Amacımız Silivri'de yaşayan engelli kardeşlerimizin araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamaktı. Almanya Türk Federasyonumuz sağ olsunlar ilgili davrandılar ve birçok malzeme Belediyemizin Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmiş bulunmaktadır" dedi. BAŞKAN YILMAZ YARDIMLARI TESLİM ALDI

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılama sözü veren Başkan Yılmaz'ın bu amaçla gösterdiği gayretler bir bir sonuçlanıyor. Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği ile yaptığı görüşmeler sonrasında, ilk Ülkücü Şehit Ruhi Kılıçkıran anısına geçen hafta Almanya'dan yola çıkan bir TIR dolusu medikal malzeme desteği Silivri'ye geldi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) yardımları teslim alırken, bu yöndeki desteklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

BAŞKAN YILMAZ: "AMACIMIZ ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN İHTİYACINI KARŞILAMAK"

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) yardım TIR'ını karşılayan Başkan Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği'nin engelli kardeşlerimize gönderdiği bir TIR dolusu yardımı kabul ettik. Bu kapsamda Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekilimiz Cemal Çetin'e, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol'a, Almanya Hannover Türk Engelliler Derneği Başkanı Murat Çavuş'a ve EMS Lojistik sahibi Şeref Tıraş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız Silivri'de yaşayan engelli kardeşlerimizin araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamaktı. Almanya Türk Federasyonumuz sağ olsunlar ilgili davrandılar ve birçok malzeme Belediyemizin Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmiş bulunmaktadır" diye konuştu. "RUHİ KILIÇKIRAN İSMİ VERİLSİN İSTEDİM"

Engelli vatandaşlarımıza yönelik yeni projeler olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Silivri'de yaşayan tüm engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam diliyorum. Silivri'yi engelsiz kılma adına önümüzdeki günlerde çok değerli çalışmalara imza atacağımızı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederken, bu yardım TIR'ının isminin de çok önemli olduğunu Silivrili hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Avrupa Türk Federasyonu'ndan yola çıkan yardımlara bir şehidimizin ismi veriliyor. Bana sorduklarında ise bu yardım TIR'ına 1968'de şehit edilen ve ilk ülkücü Şehit olan Ruhi Kılıçkıran'ın ismi verilmesini istemiştim. Bu vesileyle Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizi rahmetle anıyor, tüm Silivrili hemşehrilerime saygılarımı sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.